Актриса Агата Муцениеце заявила, что журналистку Ксения Собчак обвиняют в накрутке просмотров для ее нового YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Об этом актриса рассказала Андрею Макаревичу на шоу «Смак».
«Собчак сейчас неистово ворвалась в YouTube. Правда, есть спор, что она накручивает себе», — заявила актриса.
Она назвала накрутку просмотров «бредом» и обманом самого себя. Актриса заверила, что никогда этого не делала. При этом Муцениеце отметила, что работа с YouTube-каналом у Собчак «получается неплохо».
Муцениеце ведет свой блог на YouTube несколько лет, на него подписаны почти 496 тысяч человек. Актриса снимает влоги о жизни своей семьи. Самое популярное видео набрало 2,1 миллиона просмотров.
На канал Собчак, запущенный в январе 2019-го, подписаны уже более 486 тысяч человек. Самое популярное видео — интервью с балериной Анастасией Волочковой, набравшее 2,8 миллиона просмотров.
Ранее музыкант Сергей Шнуров заявил в интервью YouTube-каналу «Редакция», что шоу Собчак «плохо идет». Журналистка предлагала Шнурову устроить стихотворный баттл в эфире «Осторожно, Собчак». Музыкант заявил, что Собчак готова «баттлиться» с кем угодно ради рейтинга ее «программки», но он ей помогать в этом не будет.