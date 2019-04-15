«Накручивает просмотры»: Муцениеце об обмане Собчак

«Собчак сейчас неистово ворвалась в YouTube. Правда, есть спор, что она накручивает себе», — заявила актриса.

Она назвала накрутку просмотров «бредом» и обманом самого себя. Актриса заверила, что никогда этого не делала. При этом Муцениеце отметила, что работа с YouTube-каналом у Собчак «получается неплохо».

Муцениеце ведет свой блог на YouTube несколько лет, на него подписаны почти 496 тысяч человек. Актриса снимает влоги о жизни своей семьи. Самое популярное видео набрало 2,1 миллиона просмотров.

На канал Собчак, запущенный в январе 2019-го, подписаны уже более 486 тысяч человек. Самое популярное видео — интервью с балериной Анастасией Волочковой, набравшее 2,8 миллиона просмотров.