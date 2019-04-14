Осталось потерпеть немного. Скандальное шоу «Дом-2» закрывают

Ведущая Ольга Орлова сообщила сенсационную новость. Судьба скандальной телестройки практически решена — шоу "Дом-2" останется в эфире до конца этого года, а затем проект будет закрыт.

Огромная армия телезрителей, которым уже порядком надоело шоу про любовь, в котором нет ничего кроме скандалов и разборок может вздохнуть с облегчением. Осталось потерпеть еще немного. И хотя продюсеры уже из пальца высасывают сюжет, до конца года передача как-то протянет лямку, а вот потом, как говорится, свято место пусто не бывает.

Что нас ждет? Кардинально новая передача или «перезагрузка» уже существующего шоу — пока не известно. Однако, как сказала Ольга Орлова, в привычном виде «Дом-2» точно больше выходить не будет. Так же ведущая намекнула, что продюсеры готовят зрителям «горячий» сюрприз. И если четно, нам уже становится страшно.

Напомним "Дом-2", стало продолжением шоу "Дом", который вышел на экраны в 2003 году. В общей сложности телешоу сузществуетв эфире 16 лет.