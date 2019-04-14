Орлова заявила о скором закрытии «Дома-2»

Ведущая Ольга Орлова рассказала, когда закроют телешоу «Дом-2». Ольга Орлова заявила, что скандальную передачу закроют в конце 2019 года. В привычном виде проекта больше не будет.

Орлова намекнула, что зрителей ждет полная перезагрузка ТВ-шоу или открытие новой передачи, передает сайт novosti-dom2.ru

К закрытию передачи общественность готова уже давно. Появляется все больше свидетельств того, что от скандального шоу давно устали не только поборники нравственности, но и сами его участники.

Так экс-участник шоу «Дом-2» и редактор Первого канала Глеб Жемчугов, заявил, что проект развивается в неправильном направлении. По его мнению, все участники стали слишком похожи друг на друга, а предлагаемые ими истории неинтересны.

«Дом-2» стал продолжением проекта «Дом», который вышел в 2003 году. В общей сложности телешоу показывают уже 16 лет.