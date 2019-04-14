В сети Собчак выложила снимок с дамами в белых одеждах на фоне красных гор Кении. Телеведущая решила позабавится и оставила провокационную запись:

Впрочем, пользователи соцсетей иронии Собчак не поддержали.

«Ксения, излишняя, как вы говорите, полит корректность, это не что иное, как воспитанность и уважение не только к людям, но и к их вере. Вспомните Францию, где не излишне политкорректные журналисты высмеяли другую веру, и чем все это закончилось. Есть вещи и деяния людей, над которыми шутить просто унизительно, бестактно, и оскорбительно. И уж подобные вещи вы должны понимать!», — обратилась к путешественнице vasilek20kosyanva. «Ксения Анатольевна, если это для вас ироничная подпись может вам необходимо отдохнуть в другом месте?», — предложила apresiandiana.