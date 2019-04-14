Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, путешествующая сейчас по Кении, вызвала бурю возмущения подписчиков в Instagram, опубликовав пост о том, как «политкорректность убивает ироничный взгляд на мир».
В сети Собчак выложила снимок с дамами в белых одеждах на фоне красных гор Кении. Телеведущая решила позабавится и оставила провокационную запись:
«Почему излишняя «политкорректность» это плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых одеждах? Ну конечно же «куклукс клан на отдыхе». Но по нашим временам так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема, о том как политкорректность убивает ироничный взгляд на мир» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
Впрочем, пользователи соцсетей иронии Собчак не поддержали.
«Можно еще «Колонизаторы приехали за новыми рабами», — не оценила юмор ведущей bravemarine. «Пошутите так в след раз в Европе, особенно, в ходе политич кампании. Классно выйдет. Или про геев пошутите. Ведь можно оскорлять людей, прикрываясь ачетакова этотумачполиткорректность», — предложил Собчак lizzzibanks.
«Ксения, излишняя, как вы говорите, полит корректность, это не что иное, как воспитанность и уважение не только к людям, но и к их вере. Вспомните Францию, где не излишне политкорректные журналисты высмеяли другую веру, и чем все это закончилось. Есть вещи и деяния людей, над которыми шутить просто унизительно, бестактно, и оскорбительно. И уж подобные вещи вы должны понимать!», — обратилась к путешественнице vasilek20kosyanva. «Ксения Анатольевна, если это для вас ироничная подпись может вам необходимо отдохнуть в другом месте?», — предложила apresiandiana.
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Почему излишняя «политкорректность» это плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых одеждах? Ну конечно же «куклукс клан на отдыхе». Но по нашим временам так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема, о том как политкорректность убивает ироничный взгляд на мир. А пока— листайте вперед, и смотрите одно из самых моих красивых путешествий в жизни! #КсенияИКения
В последнее время Ксения Собчак все чаще ассоциируется со скандалами. Так, много говорили о ее неподобающем поведении в доме экс-балерины Анастасии Волочковой во время интервью. Персона Собчак также стала поводом для обсуждения в связи с ее романом с театральным режиссером Константином Богомоловым и разводом с мужем Максимом Виторганом.