Алексей Панин отнимает у жены родительские права

Скандально известный актер Алексей Панин решил подать в суд на бывшую супругу Юлию, чтобы ограничить ее в родительских правах, сообщает НТВ.

По его словам, после развода суд оставил дочь Анну с ним, однако она могла беспрепятственно видеться с матерью. Проблемы между бывшими супругами начались, когда девочка не смогла выехать за границу.

По словам актера, Анна захотела съездить с друзьями в Германию, в ответ на что "они услышали истерику". Панин добавил, что продал последний мотоцикл, чтобы девочка могла отправиться в путешествие.

Анна Панина, разъясняя ситуацию, заявила, что не хотела бы жить с мамой, и не общается с ней после инцидента.

Ранее Алексей Панин объяснил свое высказывание, в котором назвал россиян "злобными уродцами".