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Алексей Панин отнимает у жены родительские права 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Скандально известный актер Алексей Панин решил подать в суд на бывшую супругу Юлию, чтобы ограничить ее в родительских правах, сообщает НТВ.
По его словам, после развода суд оставил дочь Анну с ним, однако она могла беспрепятственно видеться с матерью. Проблемы между бывшими супругами начались, когда девочка не смогла выехать за границу.
По словам актера, Анна захотела съездить с друзьями в Германию, в ответ на что "они услышали истерику". Панин добавил, что продал последний мотоцикл, чтобы девочка могла отправиться в путешествие.
Анна Панина, разъясняя ситуацию, заявила, что не хотела бы жить с мамой, и не общается с ней после инцидента.
Ранее Алексей Панин объяснил свое высказывание, в котором назвал россиян "злобными уродцами".
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Шоу-бизнес , Алексей Панин , НТВ
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