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Уральская экс-любовница рэпера Гуфа написала заявление об изнасиловании в ХМАО 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: ВКонтакте
Бывшая участница «Дома-2» встречавшаяся с рэпером Гуфом (Алексей Долматов) Яна Шевцова написала заявление в полицию об изнасиловании. Екатеринбурженка утверждает, что ее изнасиловал сотрудник ночного клуба в Ханты-Мансийске.
В заявлении девушка указывает, что в рамках концертного тура она выступила в трех ночных клубах Ханты-Мансийска. В последнем, по ее словам, сотрудник заведения подсыпал ей какое-то вещество в напиток, и она не помнит, что происходило дальше. Проснулась девушка уже в отеле и обнаружила на теле следы от страстных поцелуев.
«На моем теле находились следы насильственных действий, а именно покраснения в районе груди и шеи», — пишет экс-участница «Дома-2».
Она уверена, что надругался над ней сотрудник ночного клуба, так как мужчина оставался в гостиничном номере.
Заявление в полицию Шевцова отнесла уже в Екатеринбурге, когда вернулась с гастрольного тура. Бывшая любовница Гуфа прошла необходимую экспертизу, которая подтвердила факт изнасилования. Сейчас полиция проводит проверку по заявлению потерпевшей.
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Шоу-бизнес , Гуф , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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