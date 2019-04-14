Уральская экс-любовница рэпера Гуфа написала заявление об изнасиловании в ХМАО

Бывшая участница «Дома-2» встречавшаяся с рэпером Гуфом (Алексей Долматов) Яна Шевцова написала заявление в полицию об изнасиловании. Екатеринбурженка утверждает, что ее изнасиловал сотрудник ночного клуба в Ханты-Мансийске

В заявлении девушка указывает, что в рамках концертного тура она выступила в трех ночных клубах Ханты-Мансийска. В последнем, по ее словам, сотрудник заведения подсыпал ей какое-то вещество в напиток, и она не помнит, что происходило дальше. Проснулась девушка уже в отеле и обнаружила на теле следы от страстных поцелуев.

«На моем теле находились следы насильственных действий, а именно покраснения в районе груди и шеи», — пишет экс-участница «Дома-2».

Она уверена, что надругался над ней сотрудник ночного клуба, так как мужчина оставался в гостиничном номере.

Заявление в полицию Шевцова отнесла уже в Екатеринбурге, когда вернулась с гастрольного тура. Бывшая любовница Гуфа прошла необходимую экспертизу, которая подтвердила факт изнасилования. Сейчас полиция проводит проверку по заявлению потерпевшей.