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Отец Децла уличил его вдову в шизофрении 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что вдова его сына — модель из Нижнего Новгорода Юлия — страдает психическим заболеванием. К такому выводу он пришёл, наблюдая за её обращением с сыном Анатолием.
Кирилл для неё был и мамой, и папой, и поваром. Была история, когда он прятал у меня ребёнка. Она никогда ничего не делала, думаю, живёт на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у неё шизофрения, — сказал продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Он отметил, что невестка даже не вписала имя Кирилла Толмацкого в свидетельство о рождении сына, а значит, он не сможет претендовать на наследство музыканта.
Отец исполнителя также выразил надежду, что ему всё-таки удастся увидеть внука, хотя он и не знает, где Анатолий сейчас находится: его мать сбежала с ним неизвестно куда.
Как писал News.ru ранее, Юлия Толмацкая заявила, что отец рэпера «объявил ей войну». Она пояснила, что их общего с Децлом сына хочет забрать мать музыканта, Толмацкий-старший — творчество исполнителя, а её саму «уже отправили искать нового мужа».
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Комментарии2
Шоу-бизнес , НТВ
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