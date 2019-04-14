Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера от семьи

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком. Об этом он сказал в интервью телеканалу НТВ.

По утверждению отца музыканта, Юлия Толмацкая настраивает 13-летнего мальчика против родственников.

Александр Толмацкий также заявил, что желает сделать единственного внука своим наследником, и ждет, когда вдова Децла обратиться к ним за помощью.

Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий ) скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, в возрасте 35 лет. Рэп-исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Как заявил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Дебютный альбом Децла "Кто? Ты" вышел в 2000 году, всего музыкант записал восемь пластинок. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя". Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.