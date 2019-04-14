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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера от семьи 

Р-Спорт + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком. Об этом он сказал в интервью телеканалу НТВ.
По утверждению отца музыканта, Юлия Толмацкая настраивает 13-летнего мальчика против родственников.
Александр Толмацкий также заявил, что желает сделать единственного внука своим наследником, и ждет, когда вдова Децла обратиться к ним за помощью.
Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, в возрасте 35 лет. Рэп-исполнителю стало плохо после выступления в Ижевске. Как заявил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.
Дебютный альбом Децла "Кто? Ты" вышел в 2000 году, всего музыкант записал восемь пластинок. Он известен благодаря таким хитам, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо", "Для тебя". Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.
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Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , НТВ
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