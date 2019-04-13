Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Известный певец Сергей Челобанов рассказал, что до сих пор не может забыть Аллу Пугачёву , с которой у него был многолетний роман. Музыкант отметил, что любовь — это не просто чувства, а ещё и звериный инстинкт.

Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах её волос, то до свидания. Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

57-летний артист признался, что страсть с Примадонной у них вспыхнула в первый день знакомства.

Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу, — вспомнил Челобанов.

Певец добавил, что даже сделал своей возлюбленной предложение, однако что-то не сложилось. В целом, констатировал он, их отношения были страстными: они полностью устраивали друг друга как в постели, так и в быту.