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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный певец Сергей Челобанов рассказал, что до сих пор не может забыть Аллу Пугачёву, с которой у него был многолетний роман. Музыкант отметил, что любовь — это не просто чувства, а ещё и звериный инстинкт.
Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах её волос, то до свидания. Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
57-летний артист признался, что страсть с Примадонной у них вспыхнула в первый день знакомства.
Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу, — вспомнил Челобанов.
Певец добавил, что даже сделал своей возлюбленной предложение, однако что-то не сложилось. В целом, констатировал он, их отношения были страстными: они полностью устраивали друг друга как в постели, так и в быту.
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Шоу-бизнес , Сергей Челобанов , Алла Пугачева , НТВ
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