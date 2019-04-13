«Это было что-то!»: Миколас Орбакас вспомнил о беременности двадцатилетней Пугачевой

Замуж за артиста цирка Миколаса Орбакаса Алла Пугачева вышла в двадцатилетнем возрасте, в этом продлившемся четыре года браке у певицы родилась дочь Кристина. В 1973 году пара рассталась, но первый супруг Примадонны продолжает вспоминать о ней с неизменной теплотой.

Орбакас стал гостем шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой . Как рассказал артист за годы жизни с уже тогда известной певицей случалось всякое. Но когда он узнал, что жена ждет ребенка, был по-настоящему счастлив.

«Беременность — что бог даст, то даст. Бог дал», — говорит Миколас.

Узнав о скором пополнении в семье, все друзья и знакомые начали гадать, мальчик или девочка родится у пары. В какой-то момент Алла и Миколас даже выбрали ребенку имя.

«Конечно, все хотели узнать, кто будет. Нам сказали, будет сын, и мы решили назвать. Мне нравилось имя Стасик, Станислав. Оказалось, девочка. Я так обрадовался, это было что-то!» — не скрывает эмоций артист.

Орбакас признался, что часто ссорился Пугачевой. Мужчина постоянно ревновал свою избранницу, а она, в свою очередь, флиртовала с другими напропалую. Может быть, ненамеренно, а, возможно, ему назло. Мужа это очень задевало. По какой причине брак с певицей закончился разводом, Миколас не пояснил, лишь отметив, что не изменял бывшей возлюбленной.

«Это было для меня ударом, но потом ничего, успокоился. Конечно, Аллу я любил», — подытожил бывший муж Примадонны.