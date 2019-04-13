Йошкин кот и «театр Светланы Лободы»: что случилось на «Голосе»

На проекте «Голос. Дети» завершилась нокаут-стадия, стартовавшая две недели назад. Пелагея и Валерий Меладзе уже успели выбрать по два участника из 15 детей в каждой из своих команд, и в этот раз наступила очередь Светланы Лободы . О том, как это было, рассказывает «Газета.Ru».

В рамках шоу «Голос. Дети» прошел завершающий этап «нокаут-стадии», в ходе которой наставники должны были разбить на тройки свои команды из пятнадцати молодых исполнителей, после чего выбрать по одному лучшему из каждого трио и уже из оставшейся пятерки выбрать двух детей, которые пройдут дальше.

Первой на сцену вышла команда, в которую вошли сестры Арина и Софья Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова . Для совместного исполнения участницы команды выбрали песню Alekseev «Навсегда», а после выступления Юлия подарила ведущему программы Дмитрию Нагиеву статуэтку, изображающую символ ее родного города Йошкар-Олы — Йошкина кота.

Валерий Меладзе назвал номер продуманным, профессиональным и безукоризненным, а Пелагея отметила понимание всеми исполнительницами драматургии номера и отношений друг между другом. Сама Лобода призналась, что все девочки стали для нее «частью души и частью семьи», но дальше в проект с собой взяла Анастасию Иванову

Затем на сцене с хитом Monatik «Кружит» появилась команда Арины Пехтеревой, Егора Чичина и Екатерины Гаврилюк. Представляя команду, Лобода сказала, что у ее участников «есть все, чтобы они запомнились как лучшая команда проекта». Выступление с элементами брейкданса от трио, одетого в яркие костюмы, произвело сильное впечатление на аудиторию и жюри.

Пелагея назвала номер ребят «вихрем, ураганом, цунами», похвалила их танцы и спросила не занималась ли хореографией сама наставница команды. Опыт этого выступления, по ее словам, стал для них уроком и «заделом на будущее», потому что «после такого ничего не страшно». Валерий Меладзе назвал выступление «театром Светланы Лободы» и похвалил ребят за «гармоничную и мощную работу». Он вспомнил о том, как впервые услышал участников трио во время слепых прослушиваний и выразил уверенность в том, что у всех троих произошел «мощнейший прорыв».

Лобода подтвердила, что с момента начала проекта все участники команды «выросли на четыре головы». Перед тем, как сделать свой выбор, она напомнила, что у них всех есть номер ее телефона, по которому они могут связаться, после чего назвала имя Кати Гаврилюк

Участницы третьей команды, Мария Тюрютикова, Микелла Абрамова и Мариам Джалагония, признались перед выходом к зрителям, что им легче выступать в шоу во второй раз.

«Чистота, благородство, тонкость — это все, что сегодня нам с вами нужно», — напутствовала их Лобода.

Девушки вышли в костюмах монахинь, чтобы исполнить песню ирландского музыканта Hozier «Take me to Church». Несмотря на серьезный образ, в котором вышли участницы команды, в их номер также был включен элемент современного танца. Такое решение в рамках «тонкого и благородного» номера Валерий Меладзе назвал характерным для наставницы. Он рассказал о том, что на протяжении всего выступления повторял сам себе: «Круто». Пелагея также похвалила всех троих девушек за «неожиданный рэп-бридж» в одной из ее любимых песен и отметила, что в их исполнении было сразу несколько кульминационных моментов.

Лобода назвала всех трех молодых певиц самобытными, похвалила их тембры и владение английским языком, однако выбрать по правилам проекта она могла лишь одну из своих учениц — ею стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

Для выступления следующей тройки — Элен Бадалян, Нино Чеснер и Софии Филипповой — были выбраны сразу два знаковых хита на разных языках: «Женщина, которая поет» Аллы Пугачевой и «Bohemian Rhapsody» группы Queen. Сами участницы шоу перед выступлением сравнили себя с «разноцветным холстом, где все намешано».

После окончания номера Дмитрий Нагиев отметил, что на членов жюри было «одно удовольствие смотреть», пока девушки пели. Пелагея назвала сложной задачей для певиц песни, «оригинал которых был исполнен гениальными певцами», и которые множество раз исполнялись до них, а также поздравила все трио с «шикарным номером».

«В детском возрасте закладывается вкус, который человек пронесет через всю жизнь», — подчеркнула Пелагея.

Меладзе заявил, что у него нет подходящих слов, чтобы выразить свой восторг, от которого член жюри был «готов сломать кресло», и похвалил Лободу за то, что она опять «восхитительно нахулиганила». Лучшей из вышедшей на сцену тройки Лобода назвала Нино Чеснер.

Сергею Филину , Роберту Багратяну и Ивану Сохневу, которые исполнили композицию Бруно Марса и Марка Ронсона «Uptown funk», Лобода пожелала «разнести этот танцпол на части» после шуток Нагиева об их стильном внешнем виде.

Песня и танец были столь выразительными, что Валерий Меладзе, взяв слово, первым делом попросил молодых певцов «не бросать пока школу», несмотря на исполнительский уровень. По его словам, у телезрителей могли треснуть телевизоры из-за излучаемой во время номера энергии. Пелагея отдельно выделила Ивана Сохнева, который, по ее ощущениям, меньше остальных чувствовал себя «в своей тарелке» на сцене, однако благодаря урокам наставницы смог показать сильнейшие стороны в нехарактерном для себя жанре.

Сама Лобода, комментируя выступление своих подопечных, сказала, что убедилась в том, что у нее в команде собрались лучшие дети проекта, а участников трио назвала «самыми крутыми» парнями на шоу. Услышав, что дальше в шоу прошел Роберт Багратян, другой участник трио — Сергей Филин — не смог сдержать своих эмоций и заплакал, после чего Лобода вышла на сцену, чтобы обнять его и успокоить.

Так как по правилам программы, из пяти отобранных наставником участников необходимо было оставить только двух, то после выступления детей в рамках состязания «Песня на вылет» всех детей со своим номером из слепых прослушиваний, Лобода решила взять дальше Роберта Баграмяна и Нино Чеснер.

Таким образом, в финале программы они встретятся с Валерием Кузаковым и Мариам Абделькадер из команды Пелагеи, а также с Максимом Ержаном и Михаилом Григоряном из команды Валерия Меладзе. Однако перед этим зрителям и участникам предстоит так называемый «Дополнительный этап».