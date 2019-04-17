Петросян спрятал любовницу от Урганта

Народный любимец Евгений Петросян пришел на передачу «Вечерний Ургант» в компании молодой возлюбленной, которая предпочла все же остаться за кулисами. С ведущим артист обсудил свою личную жизнь, творческие планы и немного похвастался американским внуком.
Знаменитый юморист Евгений Петросян вместе с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой побывал на передаче «Вечерний Ургант». Однако на встречу с ведущим Петросян вышел один, поскольку его избранница предпочла остаться за кулисами. Тем не менее, в своем инстаграме она выложила несколько фотографий и видео из гримерки.
Петросян отпустил комплимент в адрес Ивана Урганта, назвав его выдающимся остроумцем сегодняшнего времени. Затем они обсудили творчество и личную жизни юмориста. В частности, Петросян рассказал, что его внук «к сожалению» живет в Америке.
«Не дай бог, конечно!» — немедленно иронизировал Ургант.
Артист признался, что хотел бы хотел видеть внука рядом.
«Он выдающийся искусствовед, доктор наук. Он заработался, потому что 24 часа в сутки занимался своей писаниной, и пошел в стендап. Мать спрашивает: «А зачем ты туда пошел?» Он говорит: «Для отдыха!» Пошел передохнуть», — рассказал он.
По словам юмориста, выступления наследника он не видел, а виной тому — расстояние.
«Говорят, удачно. Пригласили еще, но он не пошел», — приводит слова Петросяна издание «Дни.ру».
Юморист был женат четыре раза, однако только в первом браке с Викториной Кригер у него родился ребенок. Женщина подарила артисту дочь, которая тоже была назвала Викториной. Будучи совсем маленькой, девочка потеряла мать, поэтому ее воспитанием занимался отец.
Окончив исторический факультет МГУ, Викторина стала работать организатором выставок, где познакомилась с будущим супругом и переехала вместе с ним в Америку. Семья живет в Нью-Йорке на Манхэттене, у них есть два сына — Марк и Андрей.
Напомним, что из-за романа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой Петросян развелся со своей четвертой супругой Еленой Степаненко. Их брак продлился 33 года. В марте новая возлюбленная народного артиста России отмечала свой тридцатилетний юбилей в Дубае. Сообщалось, что улетела она в крупнейший город Эмиратов одна, чуть позже к ней присоединился и сам юморист.
Один из самых распространенных упреков на странице музы Петросяна состоит в том, что она интересна публике только благодаря своему знаменитому избраннику и скандальной истории.
«А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы любовница Петросяна? Петросян — знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет», — выразила мнение одна из подписчиц.
На ответ хозяйки аккаунта «А вы-то зачем снизошли до меня?!» девушка продолжила делиться мыслями по поводу неравного союза.
«Танюша, потому и снизошла, что любопытно посмотреть на такой мезальянс. А вы, раз уж вы стали звездой инстаграма, не реагируйте так болезненно на неприятные комментарии. Учитесь у Степаненко мудрости. Раз вы влюблены и счастливы, то не отвлекайтесь от предмета своей любви на ругань с незнакомыми людьми», — рекомендовала подписчица.
Очевидно, что сравнение с бывшей женой Петросяна Брухунову задело: неизвестной девушке она ответила эмоциональным выпадом в адрес Степаненко.
«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!» — написала Брухунова.
Некоторые пользователи соцсети признавались, что посещают страницу пассии Петросяна для того, чтобы убедиться, не зря ли пресса ее выставляет в дурном свете.
«Я зашла к вам на страницу, например, потому что в ленте многие журналисты поливают вас грязью. Любопытство! Вы очень нетипичная продажная мадам. Обычно продажные мадам выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно», — съехидничал один из фолловеров.
Примечательно, что Брухунова не игнорирует комментарии хейтеров, как это делают многие медийные лица, напротив, часто она дает зеркальный ответ обидчикам.
Ранее сообщалось, что она обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь остановить распространение клеветы в ее адрес. Вместе с тем, она отправила некоторым СМИ официальное письмо, в котором она запретила собирать информацию о ее личной жизни.