Постеснялся музы? Петросян спрятал любовницу от Урганта

Народный любимец Евгений Петросян пришел на передачу «Вечерний Ургант» в компании молодой возлюбленной, которая предпочла все же остаться за кулисами. С ведущим артист обсудил свою личную жизнь, творческие планы и немного похвастался американским внуком.

Знаменитый юморист Евгений Петросян вместе с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой побывал на передаче «Вечерний Ургант». Однако на встречу с ведущим Петросян вышел один, поскольку его избранница предпочла остаться за кулисами. Тем не менее, в своем инстаграме она выложила несколько фотографий и видео из гримерки.

Петросян отпустил комплимент в адрес Ивана Урганта , назвав его выдающимся остроумцем сегодняшнего времени. Затем они обсудили творчество и личную жизни юмориста. В частности, Петросян рассказал, что его внук «к сожалению» живет в Америке.

«Не дай бог, конечно!» — немедленно иронизировал Ургант.

Артист признался, что хотел бы хотел видеть внука рядом.

«Он выдающийся искусствовед, доктор наук. Он заработался, потому что 24 часа в сутки занимался своей писаниной, и пошел в стендап. Мать спрашивает: «А зачем ты туда пошел?» Он говорит: «Для отдыха!» Пошел передохнуть», — рассказал он.

По словам юмориста, выступления наследника он не видел, а виной тому — расстояние.

«Говорят, удачно. Пригласили еще, но он не пошел», — приводит слова Петросяна издание «Дни.ру».

Юморист был женат четыре раза, однако только в первом браке с Викториной Кригер у него родился ребенок. Женщина подарила артисту дочь, которая тоже была назвала Викториной. Будучи совсем маленькой, девочка потеряла мать, поэтому ее воспитанием занимался отец.

Окончив исторический факультет МГУ , Викторина стала работать организатором выставок, где познакомилась с будущим супругом и переехала вместе с ним в Америку. Семья живет в Нью-Йорке на Манхэттене, у них есть два сына — Марк и Андрей.

Напомним, что из-за романа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой Петросян развелся со своей четвертой супругой Еленой Степаненко . Их брак продлился 33 года. В марте новая возлюбленная народного артиста России отмечала свой тридцатилетний юбилей в Дубае. Сообщалось, что улетела она в крупнейший город Эмиратов одна, чуть позже к ней присоединился и сам юморист.

Один из самых распространенных упреков на странице музы Петросяна состоит в том, что она интересна публике только благодаря своему знаменитому избраннику и скандальной истории.

«А вы разве не понимаете, что вас читают только потому, что вы любовница Петросяна? Петросян — знаменитость, а вы сама по себе ничего из себя не представляете. Так что зря вы зазвездились, повода нет», — выразила мнение одна из подписчиц.

На ответ хозяйки аккаунта «А вы-то зачем снизошли до меня?!» девушка продолжила делиться мыслями по поводу неравного союза.

«Танюша, потому и снизошла, что любопытно посмотреть на такой мезальянс. А вы, раз уж вы стали звездой инстаграма, не реагируйте так болезненно на неприятные комментарии. Учитесь у Степаненко мудрости. Раз вы влюблены и счастливы, то не отвлекайтесь от предмета своей любви на ругань с незнакомыми людьми», — рекомендовала подписчица.

Очевидно, что сравнение с бывшей женой Петросяна Брухунову задело: неизвестной девушке она ответила эмоциональным выпадом в адрес Степаненко.

«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня!» — написала Брухунова.

Некоторые пользователи соцсети признавались, что посещают страницу пассии Петросяна для того, чтобы убедиться, не зря ли пресса ее выставляет в дурном свете.

«Я зашла к вам на страницу, например, потому что в ленте многие журналисты поливают вас грязью. Любопытство! Вы очень нетипичная продажная мадам. Обычно продажные мадам выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно», — съехидничал один из фолловеров.

Примечательно, что Брухунова не игнорирует комментарии хейтеров, как это делают многие медийные лица, напротив, часто она дает зеркальный ответ обидчикам.