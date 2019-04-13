Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей

Певица Ирина Аллегрова подает иск о клевете после концерта в Краснодаре . Выступление звезды в столицы Кубани закончился скандалом. Некоторые зрители после концерта заявили, что им запрещали делать фотографии и видео. По их словам, охранники наводили на всех, кто доставал телефон, лазерные указки. Кроме того, многие пришли ради прошлых хитов звезды — «Императрица» и «Младший лейтенант». Но певица отказалась их петь и не дала краснодарцам ностальгировать, сообщает КП

«Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня навели лазером. Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в рукию… Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке», — рассказала одна из зрительниц.

Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ . Пока непонятно, кого именно он намерен привлечь к ответственности.

Ранее зрители уже жаловались на чрезмерно строгие правила на концертах Аллегровой.