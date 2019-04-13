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Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей 

Рамблер 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Аллегрова подает иск о клевете после концерта в Краснодаре. Выступление звезды в столицы Кубани закончился скандалом. Некоторые зрители после концерта заявили, что им запрещали делать фотографии и видео. По их словам, охранники наводили на всех, кто доставал телефон, лазерные указки. Кроме того, многие пришли ради прошлых хитов звезды — «Императрица» и «Младший лейтенант». Но певица отказалась их петь и не дала краснодарцам ностальгировать, сообщает КП.
Зрителям не понравился концерт Аллегровой в Краснодаре
«Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня навели лазером. Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в рукию… Я ранее не посещала подобные концерты, поэтому от увиденного была в шоке», — рассказала одна из зрительниц.
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ. Пока непонятно, кого именно он намерен привлечь к ответственности.
Ранее зрители уже жаловались на чрезмерно строгие правила на концертах Аллегровой.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Ирина Аллегрова , РЕН ТВ , Краснодар
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