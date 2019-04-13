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Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют. У звезды российского балета и светских сплетен случился новый виток противостояния с пользователями сети.
«Когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно», — написала балерина в инстаграме.
Волочкова оправдалась за слова о «нищих» россиянах
В ответ балерине посоветовали «не проявлять глупость», «вернуться в реальный мир» и не вести себя как «невоспитанная капризная девочка».
Волочкова препирается с пользователями интернета не первый раз. Ранее СМИ растиражировали ее заявление о том, что бедные люди должны искать проблему в себе самих, а не в других людях. Недовольным гражданам балерина посоветовала уехать из России.
После этого ее обвинили в деградации и посоветовали самой «проваливать из страны».
Ранее сообщалось, что балерина закрыла инстаграм для комментариев, по ее словам, устав от потока злобы в свой адрес.
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