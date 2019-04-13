Анастасия Волочкова считает критикующих ее россиян ущербными людьми

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз раскритиковала россиян, которые нелестно о ней отзываются. В социальной сети Instagram она сообщила, что у нее дома в течение шести с половиной часов велась съемка. Правда, она не стала уточнять для какого проекта. Как считает танцовщица, иметь свободу и говорить правду — это большое достоинство человека. По ее мнению, правда сегодня для многих неудобна.

«А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно», — заявила балерина.

Отметим, что недавно слова Анастасии Волочковой о «бедных россиянах» вызвали широкий общественный резонанс. Танцовщица заявила, что бедные люди должны искать проблему в себе, а не в ком-то другом. Всем недовольным она посоветовала уезжать из страны.

Одним из тех, кто нелестно высказался о балерине оказался известный актер Станислав Садальский. Он считает, что танцовщица заняла бы достойное место в Государственной думе. Причем на заседания она могла бы проходить в балетной пачке или купальнике. Он также отметил, что спикеру российского парламента стоило бы обратить на балерину самое пристальное внимание. По его мнению, посещаемость заседаний возрастет в разы, потому что балерина никого не оставит равнодушным.