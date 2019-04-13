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Пиар-директор Началовой сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у сотрудников команды певицы 

Teleprogramma.pro 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Анна Исаева пьет валидол, у менеджера не все в порядке с сердцем, а домохозяйка исполнительницы неделю провела в больнице.
По ее словам, сама она лежит с валидолом, также плохо с сердцем менеджеру певицы. А любимая домохозяйка Началовой «отлежала всю прошлую неделю в больнице». Сейчас члены команды исполнительницы обращаются за помощью к кардиологам, пытаясь восстановить пошатнувшееся здоровье.
Началова успела отправить родным аудиопослание
Также Исаева рассказала о недавнем разговоре с Владимиром-Пресняковым-младшим. Тот сказал пиар-директору Юлии Началовой: «Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!»
«Весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных — не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку», — заявила Анна Исаева, опубликовав фрагмент, где Пресняков оставляет пожелания на стене во время съемок для одной из радиостанций.
Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских больниц. У нее стремительно развивался абсцесс. Исполнительница поздно обратилась за помощью. Врачи не смогли ее спасти. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище.
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