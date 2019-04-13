У команды Началовой начались проблемы со здоровьем

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Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем 

Рамблер 27 минут назад
Три человека, близких певице Началовой, одновременно заявили о внезапных проблемах с сердцем.
Сердечные боли начались сразу у трех человек из близкого круга покойной. Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
«Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам», — написала Исаева.
Вероятно, недомогания связаны со стрессом, обрушившимся на близких певицы.
Началова успела отправить родным аудиопослание
Пиар-директор рассказала, что справиться с болезнью и улыбаться ей помогает видео, где Владимир Пресняков-младший пишет пожелания на стене радиостанции, где общался с журналистами.
Исаева также передала свой разговор с Пресняковым-младшим. Он сказал ей:
«Как же плохо умирать. Нельзя умирать, такое потом происходит! Такое наваливается!»
«Я думаю — весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных — не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь!», — заключает Исаева.
Ранее сообщалось, что дочь Юлии Началовой впервые показалась на публике после похорон матери.
Певица и телеведущая Юлия Началова умерла в середине марта в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне сепсиса. Женщине сделали операцию, но спасти не смогли. Юлию похоронили на Троекуровском кладбище.
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Шоу-бизнес , Видео
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