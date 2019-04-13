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Максим Виторган предпочитает блондинок 

WomanHit.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Instagram
Судя по всему, Максим Виторган уже пережил крах своего брака с Ксенией Собчак. В СМИ появились сообщения, что он уже нашел утешение в объятьях неизвестной блондинки. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», в компании новой пассии он посетил жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.
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Поклонники Виторгана тоже обратили внимание, что мужчина в последнее время кажется более довольным жизнью.
Похоже, что шумиха с разводом очень раздражала его. После того, как Ксения Собчак заявила, что ее брак просто исчерпал себя, журналисты успокоились на эту тему. Хотя супруги и расстались, они продолжают общаться и вместе воспитывают сына Платона.
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