Максим Виторган предпочитает блондинок

Судя по всему, Максим Виторган уже пережил крах своего брака с Ксенией Собчак. В СМИ появились сообщения, что он уже нашел утешение в объятьях неизвестной блондинки. Как сообщает Telegram-канал «Только никому», в компании новой пассии он посетил жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.

Поклонники Виторгана тоже обратили внимание, что мужчина в последнее время кажется более довольным жизнью.

Похоже, что шумиха с разводом очень раздражала его. После того, как Ксения Собчак заявила, что ее брак просто исчерпал себя, журналисты успокоились на эту тему. Хотя супруги и расстались, они продолжают общаться и вместе воспитывают сына Платона.