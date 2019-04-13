«Он превращается в дьявола»: Пугачева рассказала о нетрезвом Киркорове

По словам певицы, которые приводит СМИ, она всего трижды видела своего бывшего мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память.

Певец Филипп Киркоров избегает алкоголя, однако в 90-ых годах он мог позволить себе выпить. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на слова Аллы Пугачевой , которая была супругой артиста в те годы.

По словам певицы, которые приводит издание, она всего трижды видела мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память, поскольку поведение Киркорова очень сильно отличалось от обычного. Из рационального и здравомыслящего человека он превращался в носителя разрушения.

«Три раза я видела Киркорова пьяным. Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то. Такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол», — цитирует издание Аллу Пугачеву.