Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он превращается в дьявола»: Пугачева рассказала о нетрезвом Киркорове 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ГЕКСОРАЛ Россия, YouTube
По словам певицы, которые приводит СМИ, она всего трижды видела своего бывшего мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память.
Певец Филипп Киркоров избегает алкоголя, однако в 90-ых годах он мог позволить себе выпить. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на слова Аллы Пугачевой, которая была супругой артиста в те годы.
По словам певицы, которые приводит издание, она всего трижды видела мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память, поскольку поведение Киркорова очень сильно отличалось от обычного. Из рационального и здравомыслящего человека он превращался в носителя разрушения.
«Три раза я видела Киркорова пьяным. Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то. Такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол», — цитирует издание Аллу Пугачеву.
Ранее нынешний супруг певицы Максим Галкин рассказал о сложностях, которые артистка испытывает при подготовке к концертам. Ей тяжело настраиваться и принимать сценический образ. Сейчас, по словам Галкина, большую часть времени Пугачева уделяет семье.
ТК «Звезда»: последние новости
Дочь Валерии отказалась комментировать сообщение о своей госпитализации В Москве госпитализировали Аллу Демидову Познер назвал способ объединения россиян
Комментарии4
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свидетельство аннексии»: Украина получила грамоту Петра I218
Четырежды проигнорировал: разоблачение Зеленского198
Названа «Мисс Россия 2019»
«Пугачёва пахла навязчивым сексом»30
«Примем меры»: Россия жестко ответила НАТО585
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение