По словам певицы, которые приводит СМИ, она всего трижды видела своего бывшего мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память.
Певец Филипп Киркоров избегает алкоголя, однако в 90-ых годах он мог позволить себе выпить. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на слова Аллы Пугачевой, которая была супругой артиста в те годы.
По словам певицы, которые приводит издание, она всего трижды видела мужа в нетрезвом виде. Однако эти случаи глубоко врезались в ее память, поскольку поведение Киркорова очень сильно отличалось от обычного. Из рационального и здравомыслящего человека он превращался в носителя разрушения.
«Три раза я видела Киркорова пьяным. Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то. Такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол», — цитирует издание Аллу Пугачеву.
Ранее нынешний супруг певицы Максим Галкин рассказал о сложностях, которые артистка испытывает при подготовке к концертам. Ей тяжело настраиваться и принимать сценический образ. Сейчас, по словам Галкина, большую часть времени Пугачева уделяет семье.