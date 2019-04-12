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«Это была другая химия»: психолог объяснила уход Пугачёвой к Галкину 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачёва, рассказав о сексуальном влечении к Максиму Галкину на начальной стадии отношений, подразумевала эмоциональную и интеллектуальную близость, заявила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова.
По словам эксперта, на момент появления Галкина в жизни Пугачёвой «всё было грустно и неинтересно», поскольку в то время певица неоднократно подчёркивала, что отношения с Филиппом Киркоровым дали трещину.
«Появился новый мальчик, пусть это не было, может быть, физическим влечением, но это влечение однозначно было интеллектуальным и эмоциональным», — отметила Бояринова.
Галкин, уверяет психолог, возбуждал Пугачёву эмоционально. При этом специалист подчеркнула, что помимо секса есть и «другая химия».
«Я верю, что между ними случилась эта химия, когда они были восхищены друг другом, были увлечены друг другом, когда они вдохновлялись, глаза светились, им нравилось общаться, взаимодействовать», — говорит Бояринова.
Женщина не исключает, что именно появление Галкина спровоцировало разрыв отношений с Киркоровым, поскольку певец на тот момент «своё, что называется, отработал».
Ранее Алла Пугачёва в эфире программы «Основано на реальных событиях» рассказала подробности развода с Филиппом Киркоровым. Народная артистка СССР отметила, что решилась на разрыв, ощутив непреодолимое половое влечение к Максиму Галкину.
Комментарии8
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева
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