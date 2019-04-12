«Это была другая химия»: психолог объяснила уход Пугачёвой к Галкину

По словам эксперта, на момент появления Галкина в жизни Пугачёвой «всё было грустно и неинтересно», поскольку в то время певица неоднократно подчёркивала, что отношения с Филиппом Киркоровым дали трещину.

«Появился новый мальчик, пусть это не было, может быть, физическим влечением, но это влечение однозначно было интеллектуальным и эмоциональным», — отметила Бояринова.

Галкин, уверяет психолог, возбуждал Пугачёву эмоционально. При этом специалист подчеркнула, что помимо секса есть и «другая химия».

«Я верю, что между ними случилась эта химия, когда они были восхищены друг другом, были увлечены друг другом, когда они вдохновлялись, глаза светились, им нравилось общаться, взаимодействовать», — говорит Бояринова.

Женщина не исключает, что именно появление Галкина спровоцировало разрыв отношений с Киркоровым, поскольку певец на тот момент «своё, что называется, отработал».