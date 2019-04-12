Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Если тебе плюют в спину — значит ты идешь вперед»: основатель «Дома-2» Комиссаров объяснил феномен шоу 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: ТАСС
Известный телеведущий Валерий Комиссаров в эфире программы «Судьба человека», главным героем которой он стал, объяснил феноменальный успех шоу «Дом-2». Проект уже более пятнадцати лет с успехом идет на телевидении и до сих пор пользуется бешеной популярностью.
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день у экранов, значит им этот проект по душе. Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебе плюют в спину — значит ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Во времена, когда я отвечал за проект, там, конечно, не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было как: оскорбил женщину — наказание, драка — наказание. Я, конечно, никого не осуждаю, но все же», — сказал телеведущий.
Комиссаров заметил, что именно он придумал роли всем участникам проекта.
«Вот смотрите: Май Абрикосов — это был романтический персонаж, по которому сохли все девушки. Степан Меньщиков — шут в хорошем смысле этого слова, о котором все говорят. Ксения Собчак была начальником этого пионерлагеря. Ксения Бородина — прорабом, который отвечал за стройку», — сказал Валерий Комиссаров.
Также ведущий вспомнил и о проекте «Дом-1», который просуществовал чуть меньше года. Его, как известно, вели певец Николай Басков, а затем гимнастка Светлана Хоркина. «Коля до сих пор мне благодарен. Именно благодаря мне он получил первый телевизионный опыт в качестве ведущего», — заявил популярный режиссер.
Teleprogramma.pro: последние новости
Андрей Разин: «Юру Шатунова оставили наедине с гробом мамы на всю ночь» Анастасию Макееву чуть не задавили на вокзале в Токио Стало известно, сколько Ольга Бузова заплатила за хит «Мало половин»
Комментарии5
Шоу-бизнес , Валерий Комиссаров , Николай Басков , Светлана Хоркина , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Степан Меньщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое1
Путин дал поручение по Крыму310
Почему Запад не верит в Порошенко
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой241
«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой71
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Вы меня слышите?»: Порошенко обратился к Зеленскому
В мире Статьи
Космический аппарат разбился о Луну
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение