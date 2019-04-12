«Если тебе плюют в спину — значит ты идешь вперед»: основатель «Дома-2» Комиссаров объяснил феномен шоу

Известный телеведущий Валерий Комиссаров в эфире программы «Судьба человека», главным героем которой он стал, объяснил феноменальный успех шоу «Дом-2». Проект уже более пятнадцати лет с успехом идет на телевидении и до сих пор пользуется бешеной популярностью. «Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект. Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им не нравится. Если люди каждый день у экранов, значит им этот проект по душе. Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебе плюют в спину — значит ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за переплетением чужих судеб. Во времена, когда я отвечал за проект, там, конечно, не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было как: оскорбил женщину — наказание, драка — наказание. Я, конечно, никого не осуждаю, но все же», — сказал телеведущий. Комиссаров заметил, что именно он придумал роли всем участникам проекта. «Вот смотрите: Май Абрикосов — это был романтический персонаж, по которому сохли все девушки. Степан Меньщиков — шут в хорошем смысле этого слова, о котором все говорят. Ксения Собчак была начальником этого пионерлагеря. Ксения Бородина — прорабом, который отвечал за стройку», — сказал Валерий Комиссаров. Также ведущий вспомнил и о проекте «Дом-1», который просуществовал чуть меньше года. Его, как известно, вели певец Николай Басков , а затем гимнастка Светлана Хоркина . «Коля до сих пор мне благодарен. Именно благодаря мне он получил первый телевизионный опыт в качестве ведущего», — заявил популярный режиссер.