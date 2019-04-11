Памела Андерсон прокомментировала арест Ассанжа

Американская актриса Памела Андерсон шокирована в связи с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

"Я в шоке. Я не смогла расслышать, что он сказал… Он выглядит очень плохо", — написала она в своем Twitter

Фотомодель обрушилась с критикой на британские и эквадорские власти. Она предположила, что Лондон таким образом пытается отвлечь внимание населения от проблемы выхода из Евросоюза . Джулиана Ассанжа задержали 11 апреля на территории дипмиссии Эквадора в Лондоне после того, как президент латиноамериканского государства Ленин Морено отказал правозащитнику в политическом убежище. Стражи порядка вынесли журналиста на руках и затолкали в фургон.

Ассанж выглядел неважно и походил на человека преклонного возраста, хотя ему только 47 лет. Джулиан Ассанж скрывался в дипмисии Эквадора с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, которая обвиняла журналиста в сексуальных домогательствах. Правозащитник называл свое дело политически мотивированным и опасался, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона.

Вестминстерский суд Лондона Ассанжа виновным по обвинению в нарушении условий залога и неявке в суд в 2012 году, когда должно было рассматриваться дело о его экстрадиции в Швецию. Журналист отказался признавать себя виновным. Австралийца оставили под стражей до 2 мая, когда состоятся очередные слушания. Ожидается, что на них рассмотрят запрос США на экстрадицию.