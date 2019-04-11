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Пригожин попросил Волочкову не открывать рот после совета уезжать из России 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова балерины Анастасии Волочковой, которая посоветовала недовольным жизнью россиянам покинуть страну. Об этом сообщает ФАН в четверг, 11 апреля.
«Если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот», — сказал Пригожин. По его мнению, граждане не виноваты в своей бедности, так как есть обстоятельства, которые не зависят от них.
Продюсер подчеркнул, что в Европе многие люди тоже живут бедно, и добавил, что создание комфортных жизненных условий — это общегосударственная и общечеловеческая проблема, над которой надо много работать. Пригожин также признался, что не воспринимает высказывания балерины всерьез: «Давать оценку тому, что говорит Волочкова, — это надо быть просто больным человеком».
Ранее Волочкова заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большей части населения России, а всех недовольных призвала уехать. Живущим за чертой бедности людям она порекомендовала больше работать, а «не курить на завалинке бычок».
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Шоу-бизнес , Владимир Путин , Иосиф Пригожин
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