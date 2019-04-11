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«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения» 

Рамблер 55 минут назад
Певец Филипп Киркоров заявил, что ничего не получает за свою работу с участниками «Евровидения», конкурс просто доставляет ему удовольствие. Об этом сообщают «Дни.ру».
«Я волонтер этого конкурса, работаю бесплатно. Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет», — заявил артист.
Киркоров пообещал взять «Евровидение» измором и добиться своего. Если Сергей Лазарев победит в этом году, Киркоров будет считать свою миссию выполненной, в последующих конкурсах он участвовать не будет.
Певец подчеркнул, что деньги никогда не были для него главным фактором, гораздо важнее — делать работу, которая нравится.
«Евровидение-2019» будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев. Его песню Киркоров написал ее в соавторстве с греческим композитором. Также Киркоров выступает продюсером российского выступления.
Киркоров сам участвовал в «Евровидении» в 1995 году, заняв 17-е место. Затем он работал с участниками из Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с группой из Молдавии DoReDoS и украинкой Ани Лорак.
Лазарев впервые участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Его называли одним из главных фаворитов, в итоге он занял третье место. Он заявил, что сомневался, стоит ли повторно участвовать в конкурсе. По словам певца, он понимает, что теперь от него ждут только победы.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Анжелика Агурбаш , Дмитрий Колдун
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