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Почему в США не увидят «Евровидение» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Руководство телеканала Logo, который транслировал финал конкурса «Евровидение» в США на протяжении нескольких лет, в этом году решило отказаться от демонстрации шоу, несмотря даже на участие в нем Мадонны. К настоящему моменту ни одна другая американская вещательная компания не проявила желания взять показ шоу на себя.
Руководство телеканала Logo, который транслировал финал конкурса «Евровидение» в США на протяжении нескольких лет, в этом году решило отказаться от демонстрации шоу, несмотря даже на участие в нем Мадонны. К настоящему моменту ни одна другая американская вещательная компания не проявила желания взять показ шоу на себя.
Несмотря на участие американской певицы Мадонны в финальном шоу международного песенного конкурса «Евровидение-2019», в ходе которого она должна будет исполнить две композиции (вне соревновательной программы), само состязание в США могут не показать по телевидению, пишет Deadline.
«Евровидение» не транслировалось в Штатах до 2016 года — пока права на него не были приобретены телеканалом Logo, который принадлежит холдингу Viacom. И с тех пор бродкастер показывал шоу ежегодно. В 2018-м, в частности, его посмотрели около 74 тыс. зрителей, что на 10 тыс. превысило показатель 2017 года.
В 2019-м, впрочем, в Logo приняли решение отказаться от трансляции состязания. При этом на данный момент ни один другой американский вещатель не выразил готовность взять демонстрацию финала песенного конкурса на себя.
Россию на «Евровидении-2019» будет представлять певец Сергей Лазарев, который ранее уже выступал на шоу — в 2016 году (тогда исполнитель стал третьим). Отвечая на вопрос о том, кого он считает главным противником на грядущем мероприятии, Сергей назвал самого себя образца трехлетней давности.
«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — приводит слова Лазарева «Звезда».
Согласно исполнителю, он понимает, что и зрители будут сравнивать два его выступления на «Евровидении». В то же время он позитивно оценил песни некоторых других участников конкурсов, которые уже успел прослушать.
«Подготовка началась за несколько месяцев. Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать», — добавил Лазарев.
Напомним, что в этом году Сергей Лазарев выступит на международном конкурсе с песней «Scream» («Крик»). Комментируя композицию, продюсер Иосиф Пригожин назвал ее «сильной», однако выразил мнение, что именно уровень качества может помешать певцу одержать долгожданный реванш.
«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — отметил Пригожин, передает телеканал «360».
При этом он признался, что подготовленная Лазаревым песня понравилась ему больше материала, с которым он появился на конкурсе три года назад.
Сомнения в том, что композиция российского исполнителя будет понятна зрителям выразил и композитор Виктор Дробыш. «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для „Евровидения“ отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа. Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим», — заявил он.
В свою очередь телеведущая Алена Водонаева высказалась о повторном участии Лазарева в шоу по-настоящему резко. Она, в частности, заявила о необходимости введения правила, которое запрещало бы исполнителям пробовать себе на конкурсе более одного раза.
Артистка также сравнила участия в «Евровидении» Лазарева и Димы Билана, отметив степень таланта обоих исполнителей и указав на схожесть достигнутого ими результата.
«Оба безумно талантливые артисты с прекрасными голосами, и оба почти привезли конкурс в Россию, когда впервые выступали на нем», — сказала Водонаева, передает «7дней».
Факторами, обуславливающими победу на конкурсе она назвала качество песни, уровень вокала и политическую ситуацию. Кроме того, телеведущая призналась, что считает вероятным повторение Лазаревым успеха Билана в этом году, однако не видит в этом особого смысла.
«Зачем? Почему не дать дорогу новым именам? Сережа и так звезда первого эшелона, которого любит вся Россия», — задалась вопросом Водонаева.
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Шоу-бизнес , В мире , Статьи , Сергей Лазарев , Дима Билан , Мадонна , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Алена Водонаева , США
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