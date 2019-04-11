Почему в США не увидят «Евровидение»

Руководство телеканала Logo, который транслировал финал конкурса «Евровидение» в США на протяжении нескольких лет, в этом году решило отказаться от демонстрации шоу, несмотря даже на участие в нем Мадонны . К настоящему моменту ни одна другая американская вещательная компания не проявила желания взять показ шоу на себя.

Руководство телеканала Logo, который транслировал финал конкурса «Евровидение» в США на протяжении нескольких лет, в этом году решило отказаться от демонстрации шоу, несмотря даже на участие в нем Мадонны. К настоящему моменту ни одна другая американская вещательная компания не проявила желания взять показ шоу на себя.

Несмотря на участие американской певицы Мадонны в финальном шоу международного песенного конкурса «Евровидение-2019», в ходе которого она должна будет исполнить две композиции (вне соревновательной программы), само состязание в США могут не показать по телевидению, пишет Deadline.

«Евровидение» не транслировалось в Штатах до 2016 года — пока права на него не были приобретены телеканалом Logo, который принадлежит холдингу Viacom. И с тех пор бродкастер показывал шоу ежегодно. В 2018-м, в частности, его посмотрели около 74 тыс. зрителей, что на 10 тыс. превысило показатель 2017 года.

В 2019-м, впрочем, в Logo приняли решение отказаться от трансляции состязания. При этом на данный момент ни один другой американский вещатель не выразил готовность взять демонстрацию финала песенного конкурса на себя.

Россию на «Евровидении-2019» будет представлять певец Сергей Лазарев , который ранее уже выступал на шоу — в 2016 году (тогда исполнитель стал третьим). Отвечая на вопрос о том, кого он считает главным противником на грядущем мероприятии, Сергей назвал самого себя образца трехлетней давности.

«Главный мой соперник — это я сам в 2016 году», — приводит слова Лазарева «Звезда».

Согласно исполнителю, он понимает, что и зрители будут сравнивать два его выступления на «Евровидении». В то же время он позитивно оценил песни некоторых других участников конкурсов, которые уже успел прослушать.

«Подготовка началась за несколько месяцев. Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать», — добавил Лазарев.

Напомним, что в этом году Сергей Лазарев выступит на международном конкурсе с песней «Scream» («Крик»). Комментируя композицию, продюсер Иосиф Пригожин назвал ее «сильной», однако выразил мнение, что именно уровень качества может помешать певцу одержать долгожданный реванш.

«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз. Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — отметил Пригожин, передает телеканал «360».

При этом он признался, что подготовленная Лазаревым песня понравилась ему больше материала, с которым он появился на конкурсе три года назад.

Сомнения в том, что композиция российского исполнителя будет понятна зрителям выразил и композитор Виктор Дробыш . «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для „Евровидения“ отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа. Все хорошо и масштабно. Минус только если она не доходчива до народа будет. Но мне лично нравится. Но мое мнение часто не совпадает с общим», — заявил он.

В свою очередь телеведущая Алена Водонаева высказалась о повторном участии Лазарева в шоу по-настоящему резко. Она, в частности, заявила о необходимости введения правила, которое запрещало бы исполнителям пробовать себе на конкурсе более одного раза.

Артистка также сравнила участия в «Евровидении» Лазарева и Димы Билана , отметив степень таланта обоих исполнителей и указав на схожесть достигнутого ими результата.

«Оба безумно талантливые артисты с прекрасными голосами, и оба почти привезли конкурс в Россию, когда впервые выступали на нем», — сказала Водонаева, передает «7дней».

Факторами, обуславливающими победу на конкурсе она назвала качество песни, уровень вокала и политическую ситуацию. Кроме того, телеведущая призналась, что считает вероятным повторение Лазаревым успеха Билана в этом году, однако не видит в этом особого смысла.