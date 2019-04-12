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Секс и смерть: Меньшова осадила телевидение 

Газета.Ru + ещё 1 50 минут назад
Актриса Юлия Меньшова назвала причину популярности программ, посвященных «смерти и постели». По мнению артистки, ответственность за это лежит на руководителях телеканалов, которые ради стабильно высоких рейтингов подсадили аудиторию на подобного рода темы.
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова объяснила причину востребованности передач о, казалось бы, достаточно деликатных вещах в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой».
Она, в частности, согласилась с утверждением ведущей, что ныне больше всего россияне интересуются постельными темами, чужими смертями и деньгами. Артистка убеждена, что телеканалы сами постепенно подсадили зрителя на такого рода информацию, передает kp.ru.
Меньшова при этом призналась, что ей трудно анализировать текущую аудиторию, которая дает высокие рейтинги. Вместе с тем она не считает популярность такого рода программ показателем деградации общества. Согласно Меньшовой, телевидение является «архаичной площадкой», где крупные компании инвестируют деньги в конкретные проекты. Весь этот процесс, в свою очередь, опирается на рейтинги, в связи с чем в этой сфере сложно и долго что-то поменять.
К слову, в прошлом году группа социально активных граждан попыталась оказать сопротивление засилью различных ток-шоу и телепередач, в которых обсуждаются подробности личной жизни известных людей и происходят драки.
Так, осенью 2018-го в сети шел сбор подписей за инициативу законодательного запрета программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, «Ты не поверишь» телеканала НТВ и «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Составители петиции были убеждены, что такого рода передачи ведут к деградации, духовному и психологическому развращению общества.
«Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети», — гласил текст петиции.
Запрет подобных шоу активно поддержала актриса Мария Шукшина. Об этой инициативе она узнала от своего подписчика в соцсети, сразу же согласившись поддержать ее своей подписью.
«Спасибо за этот крик души! Я подписываю!» — написала артистка.
Не секрет, что у Шукшиной существует давняя вражда с программой «Прямой эфир». История началась с того, что ее несостоявшаяся невестка Фрейя Зильбер, родившая ребенка от сына актрисы Марка Касаткина, одно время часто появлялась в эфире данного шоу. По мнению некоторых зрителей, женщина вела себя достаточно агрессивно, а также сыпала обвинениями и проклятиями в адрес артистки и ее наследника.
После одного из выпусков шоу «Прямой эфир» с участием Зильбер Шукшина опубликовала в своем инстаграме стихотворение Анны Ахматовой «Уединение», которое начиналось со строк: «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен…». Поклонники артистки сделали вывод, что этими строками актриса высказала свою позицию относительно скандальной истории.
Отметим, что разговоры о содержании «Прямого эфира» начались после того, как пожилая супруга шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович публично избила свою дочь, которая после этого была госпитализирована.
Присоединился к движению против телевизионного формата такого рода и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
«Для меня является настоящей загадкой долгожительство программы «Прямой эфир» в ее нынешнем виде на главном государственном канале страны. Это шоу по сути сегодня выглядит как «Дом-2» для взрослых. Даже «Дом-2» теперь выходит в ночное время, а «Прямой эфир» все так же показывают в прайм-тайм. И это для меня является дикостью.
Ругань и драки, теперь уже и до крови. До чего же мы дошли? Как стало возможно, что канал, который по логике должен являться визитной карточкой страны, позволяет себе выпускать в эфир подобные шоу?» — приводит слова Манукяна TVC.Ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Дмитрий Борисов , Мария Шукшина , Андрей Малахов , Анна Ахматова , Юлия Меньшова , Госдума , Комсомольская правда , НТВ , ТВ Центр
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