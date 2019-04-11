«Уезжайте, мои хорошие»: Волочкова обратилась к недовольным россиянам

Волочкова заявила ведущим, что уважает Путина, так как он «держит» Россию , борется за нее и отстаивает честь страны. Также она поинтересовались у них, изменилась ли их жизнь при Путине.

«Вот вам сейчас лучше живется, чем жилось раньше? <…> Хотите сказать, что что-то не так. Мои хорошие. Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», — заявила она.

Ведущие возразили, что у многих россиян доход ниже прожиточного минимума и нет денег на переезд в другую страну. Волочкова заявила, что «20 миллионов бедных» должны сами разобраться в причинах своей бедности, а не ругать власти.

«Пусть они работают, простите, не курят на завалинке бычок, пусть они работают и думают, что <…> мы можем сделать для блага нашей страны, почему мы за все должны винить президента», — возмутилась балерина.

Она заявила, что «нищие» не хотят делать ничего для улучшения своей жизни и только курят бычки и пьют самогон. Также Волочкова отметила, что «бедные, несчастные и какие-то ущербные» люди всегда критикуют кого-то, обвиняют и высказывают «нелепые мнения».

«Но хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?» — сказала Волочкова.

Также балерина рассказала о своем отношении к оппозиционерам. По ее мнению, человек, выступающий против президента и предлагающий научить людей, «как надо жить», поступает некорректно и не заслуживает уважения.