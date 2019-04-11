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«Очень просил за меня»: Тайванчик о роли Кобзона в тюремном прошлом 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Предприниматель Алимжан Тохтахунов, которого СМИ также называют криминальным авторитетом по прозвищу Тайванчик, в интервью Lenta.ru рассказал, как звёзды советской эстрады помогли ему освободиться из тюрьмы. В «деле» участвовали Иосиф Кобзон, Юрий Антонов и София Ротару.
В 1972 году Тайванчик был осуждён на год заключения в колонии за нарушение паспортного режима. К тому времени, по словам Тохтахунова, он уже успел обзавестись друзьями из шоу-бизнеса. В частности тёплые отношения у бизнесмена установились с Иосифом Кобзоном и Юрием Антоновым, которые, пытаясь поспособствовать освобождению друга, дали для сотрудников милиции бесплатный концерт. Однако это не помогло.
«Тогда в Москве Иосиф Давыдович обратился к руководству МВД СССР. Кобзон очень просил за меня, говорил, что я не такой, как они себе надумали, хоть и играю в карты», — вспоминает Тохтахунов.
По его словам, в руководстве МВД прислушались к словам народного артиста, «проверили» Тайванчика, «ничего не нашли и срок удалось сократить».
«К слову, просила и София Ротару», — резюмировал предприниматель.
Алимжану Тохтахунову 70 лет. На сегодняшний день он является президентом «Отечественного футбольного фонда», в прошлом был совладельцем крупных московских казино «Метрополь», «Европа» и «Азия». По информации СМИ, во времена СССР Тохтахунов профессионально играл в карты, отбывал срок в колонии за тунеядство. В 2000-х годах находился в списке лиц, разыскиваемых ФБР и Интерполом.
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон , Юрий Антонов , Алимжан Тохтахунов , София Ротару , ФБР , МВД , Интерпол , Lenta.ru
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