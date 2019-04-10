«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева

«Я на днях, листая свою ленту, наткнулась на пост о том, зачем же Сергей едет на Евровидение и решила почитать комментарии 😭😭😭 Я думала, что только мне такое пишут… столько негатива», — поделилась Бузова в Instagram.

Бузова добавила, что не видит ничего плохого в том, что исполнитель решил во второй раз попробовать свои силы на «Евровидении» и призвала подписчиков объединиться, «стать одной большой семьей» и «желать Сергею лишь победы».

«Я лично верю, что Сергей может привезти к нам в страну Евровидение! Он прекрасный исполнитель, обладающий уникальным вокалом! Он очень талантливый артист!» — написала она.

Бузова заявила, что ей очень нравится песня Scream, с которой Лазарев готовится покорять конкурс в этом году, и она уже включила песню в свой плейлист.

Конкурс «Евровидение»-2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев, который будет представлять Россию, уже ездил на «Евровидение» в 2016 году и тогда занял третье место.