«Боится забыть текст»: концерт Пугачевой оброс слухами

«Дни.ру» сообщают со ссылкой на закулисье Кремлевского дворца, что Алла Пугачева якобы планирует выступать на юбилейном концерте под фонограмму, так как ее программа будет состоять из новых песен.

«Боится забыть текст, не справиться с дыханием», — заявили источники издания.

По версии «Дней.ру», из-за этого шоу может обернуться скандалом, так как люди, отдавшие десятки тысяч перекупщикам за билеты, хотят живого звука.

По данным «Дней.ру», певица также решила заранее записать все номера и крупные планы, чтобы во время концерта снимали только общие планы и зал. Для телеверсии все это смонтируют воедино.

15 апреля 2019 года Пугачева отметит 70-летие. 17 апреля состоится ее юбилейный концерт. Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца.

Телеведущий, супруг певицы Максим Галкин рассказывал, что Пугачева решила сделать новую программу с новыми песнями. По его словам, это стало для певицы вызовом, так как она не выступала более десяти лет. Галкин подчеркнул, что артистка исполнит песни вживую с живой музыкой, а сам концерт будет напоминать спектакль. Выступление будут снимать и потом покажут в записи.

Бывший супруг певицы Филипп Киркоров заявил «Комсомольской правде», что даже близкие Пугачевой не знают, что будет происходить на концерте.