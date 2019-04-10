Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи потребовали наказать Тимати за портрет его друга на стене дома 

Мослента + ещё 13 12 часов назад
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Жители Москвы возмутились из-за граффити на стене жилого дома, которое появилось после съемок клипа рэпера Тимати. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
На фасаде здания изображен Ратмир Шишков — друг Тимати, который погиб в автокатастрофе более десяти лет назад. Артист посвятил ему песню и клип.
Местные жители считают, что артист незаконно получил разрешение на размещение граффити. По их мнению, поступок рэпера должен расцениваться как порча памятника архитектуры (статья 243 Уголовного кодекса РФ). Нарушителю этой статьи может грозить штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы в течение трех лет или лишение свободы на тот же срок. «Рисунок циклопический, срок за это тоже должен быть циклопический», — заключила одна из москвичек.
Здание в Подсосенском переулке было построено в 1910 году по проекту архитектора Виктора Мазырина. Дом с более чем столетней историей включен в список объектов культурного наследия Москвы.
Мослента: последние новости
Пассажир московского метро отбился горящим факелом от обидчиков Машинист сам потушил возгорание в московском метро Приезжий просканировал себя вместе с багажом и попал на видео
Комментарии1
Шоу-бизнес , Новости Москвы , Пожары , Тимати , Ратмир Шишков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран2
РФ рассказала о жутких смертях в подконтрольном США лагере
Названа роль Украины в возможной войне США с РФ43
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение