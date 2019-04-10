Москвичи потребовали наказать Тимати за портрет его друга на стене дома

Жители Москвы возмутились из-за граффити на стене жилого дома, которое появилось после съемок клипа рэпера Тимати . Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

На фасаде здания изображен Ратмир Шишков — друг Тимати, который погиб в автокатастрофе более десяти лет назад. Артист посвятил ему песню и клип.

Местные жители считают, что артист незаконно получил разрешение на размещение граффити. По их мнению, поступок рэпера должен расцениваться как порча памятника архитектуры (статья 243 Уголовного кодекса РФ). Нарушителю этой статьи может грозить штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы в течение трех лет или лишение свободы на тот же срок. «Рисунок циклопический, срок за это тоже должен быть циклопический», — заключила одна из москвичек.

Здание в Подсосенском переулке было построено в 1910 году по проекту архитектора Виктора Мазырина. Дом с более чем столетней историей включен в список объектов культурного наследия Москвы.