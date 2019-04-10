Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи потребовали наказать Тимати за портрет его друга на стене дома 

Мослента + ещё 16 10 апреля 2019
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
Жители Москвы возмутились из-за граффити на стене жилого дома, которое появилось после съемок клипа рэпера Тимати. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
На фасаде здания изображен Ратмир Шишков — друг Тимати, который погиб в автокатастрофе более десяти лет назад. Артист посвятил ему песню и клип.
Местные жители считают, что артист незаконно получил разрешение на размещение граффити. По их мнению, поступок рэпера должен расцениваться как порча памятника архитектуры (статья 243 Уголовного кодекса РФ). Нарушителю этой статьи может грозить штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы в течение трех лет или лишение свободы на тот же срок. «Рисунок циклопический, срок за это тоже должен быть циклопический», — заключила одна из москвичек.
Здание в Подсосенском переулке было построено в 1910 году по проекту архитектора Виктора Мазырина. Дом с более чем столетней историей включен в список объектов культурного наследия Москвы.
Мослента: последние новости
Массовая зарядка строителей в Москве попала на видео Москвичей пригласили на субботник Пассажир московского метро отбился горящим факелом от обидчиков
Комментарии2
Шоу-бизнес , Пожары , Тимати , Ратмир Шишков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»286
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез11
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3529
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение