«Не терпится вернуться»: дочь Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня начнется со скорой, наркоза и операции», — подписала она снимок, который накануне опубликовала в сторис.

На этом фото 25-летняя Шульгина, более известная под творческим псевдонимом SHENA?, лежит на больничной койке с забинтованной рукой.

Еще один снимок, который певица разместила в инстаграме, представляет собой селфи на той же койке. В подписи к нему Шульгина также не назвала причин госпитализации, но заверила, что с ней все хорошо.