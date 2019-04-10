Ксения Собчак села на шпагат в стиле Анастасии Волочковой

Несколько дней назад СМИ и социальные сети «гудели» по поводу скандального выпускаинтерн-шоу «Осторожно, Собчак !», который ведущая посвятила своей «заклятой» подруге Анастасии Волочковой. Пользователи интернета были возмущены поведением скандальной Ксении Собчак в доме у героини своей программы. Позже и сама бывшая балерина раскритиковала получившееся шоу.

Но пока тема окончательно не иссякла, интерес к ней светская львица решила подогреть другим необычным способом. Ксения стала участницей популярного юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!», которое выходит на канале СТС, где в очередной раз высмеяла бывшую артистку Большого театра.

В одной из сценок Собчак вместе с Андреем Рожковым актером Максимом Лагашкиным изображала группу «Слезы». Авторы шоу предложили Ксении, кроме всего прочего, ответить на несколько вопросов в духе Волочковой. Со своей ролью, под бурные аплодисменты ведущая справилась. И даже продемонстрировала хорошую растяжку, сев на шпагат, как это всегда и везде делает Анастасия.

КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»

Как отмечает «СтарХит», это уже второе появление Собчак в эфире программы. Примерно 10 лет назад она уже изображала школьницу Ксюшу Зябликову.