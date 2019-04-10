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Ксения Собчак села на шпагат в стиле Анастасии Волочковой 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Несколько дней назад СМИ и социальные сети «гудели» по поводу скандального выпускаинтерн-шоу «Осторожно, Собчак!», который ведущая посвятила своей «заклятой» подруге Анастасии Волочковой. Пользователи интернета были возмущены поведением скандальной Ксении Собчак в доме у героини своей программы. Позже и сама бывшая балерина раскритиковала получившееся шоу.
Но пока тема окончательно не иссякла, интерес к ней светская львица решила подогреть другим необычным способом. Ксения стала участницей популярного юмористического шоу «Слава богу, ты пришел!», которое выходит на канале СТС, где в очередной раз высмеяла бывшую артистку Большого театра.
В одной из сценок Собчак вместе с Андреем Рожковым актером Максимом Лагашкиным изображала группу «Слезы». Авторы шоу предложили Ксении, кроме всего прочего, ответить на несколько вопросов в духе Волочковой. Со своей ролью, под бурные аплодисменты ведущая справилась. И даже продемонстрировала хорошую растяжку, сев на шпагат, как это всегда и везде делает Анастасия.
КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
Как отмечает «СтарХит», это уже второе появление Собчак в эфире программы. Примерно 10 лет назад она уже изображала школьницу Ксюшу Зябликову.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Рожков , Ксения Собчак , StarHit
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