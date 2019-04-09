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«Ваша рожа просит кирпича!». Волочкова угрожает журналисту за Собчак 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова взвинтила градус скандала после съёмок для YouTube-канала Ксении Собчак. На это раз балерина пригрозила физической расправой журналисту Глебу Пьяных. Якобы он организовал черный пиар без её согласия, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Скандал разгорелся после того, как Волочкова согласилась сняться для шоу «Осторожно, Собчак!». Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ сумела разговорить артистку. Съёмки, в частности, прошли в бане. После этого Собчак попросила Глеба Пьяных дать оценку отснятому материалу.
Сама балерина осталась недовольна излишними подробностями на которые её «раскрутили». Пьяных в телефонном разговоре Волочкова заявила по поводу его комментариев: «За то, что вы сказали, ваша рожа реально просит кирпича!».
Самые острые высказывания из беседы журналист разместил на своём YouTube-канала, а угрозы балерины счёл необоснованными и пустыми.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Глеб Пьяных , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
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