«Ваша рожа просит кирпича!». Волочкова угрожает журналисту за Собчак

Скандал разгорелся после того, как Волочкова согласилась сняться для шоу «Осторожно, Собчак!». Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ сумела разговорить артистку. Съёмки, в частности, прошли в бане. После этого Собчак попросила Глеба Пьяных дать оценку отснятому материалу.

Сама балерина осталась недовольна излишними подробностями на которые её «раскрутили». Пьяных в телефонном разговоре Волочкова заявила по поводу его комментариев: «За то, что вы сказали, ваша рожа реально просит кирпича!».

Самые острые высказывания из беседы журналист разместил на своём YouTube-канала, а угрозы балерины счёл необоснованными и пустыми.