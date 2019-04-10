Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Гости "Гоголь-центра" стоячими овациями приветствовали первое после полутора лет домашнего ареста появление режиссера Кирилла Серебренникова на сцене "Гоголь-центра".

В понедельник стало известно, что Мосгорсуд изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Уже во вторник Серебренников впервые после длительного перерыва смог выйти на сцену "Гоголь-центра". Его появление зал встретил бурными овациями, соответствующее видео опубликовали в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

"Мертвые души". Зал стоит. Welcome back home", — говорится в тексте публикации.

Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого из области культуры за последние годы — сводится к тому, что Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на проект "Платформа". Они эти обвинения отрицают.