Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серебренников впервые после домашнего ареста вышел на сцену «Гоголь-центра» 

РИА Новости 1 час назад
Гости "Гоголь-центра" стоячими овациями приветствовали первое после полутора лет домашнего ареста появление режиссера Кирилла Серебренникова на сцене "Гоголь-центра".
В понедельник стало известно, что Мосгорсуд изменил режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Уже во вторник Серебренников впервые после длительного перерыва смог выйти на сцену "Гоголь-центра". Его появление зал встретил бурными овациями, соответствующее видео опубликовали в официальном аккаунте учреждения в Instagram.
"Мертвые души". Зал стоит. Welcome back home", — говорится в тексте публикации.
Фабула уголовного дела — вероятно, самого громкого из области культуры за последние годы — сводится к тому, что Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на проект "Платформа". Они эти обвинения отрицают.
Под домашним арестом Серебренников пробыл больше 1,5 года, с августа 2017 года, но не прерывал работу, хотя мера пресечения ее и затрудняла. Уже будучи фигурантом уголовного дела, он поставил в Большом театре высоко оцененный критикой балет "Нуреев", а также выпустил фильм "Лето" о молодом Викторе Цое.
Последние новости
Почему для США так опасен Северный морской путь Украинских делегатов обматерили в ПАСЕ из-за России Пьяная женщина за рулем дважды наехала на подростков
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Кирилл Серебренников , Виктор Цой , Мосгорсуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко предложили уйти по-хорошему5
«Я же терпел»: Путин осадил журналиста из США683
Провал Нетаньяху: правым не хватило голосов9
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
«Всех вернем»: Зеленский обратился к военным317
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
«Очень серьезный разговор»: Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение