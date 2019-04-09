«Она ко мне с матом»: Кожевникова о конфликте с Собчак

Кожевникова опубликовала пост, в котором порассуждала о внутренних страхах, которые являются главными врагами человека. Один из подписчиков написал, что внутренний страх актрисы — раздражающая ее Собчак.

«Меня это вообще не раздражает, не я к ней с матом, а она ко мне)) и не только ко мне))) она постоянно живет в конфликтах и претензиях к другим)» — написала Кожевникова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Конфликт Кожевниковой и Собчак начался с рассказа актрисы в программе «Секрет на миллион». По словам актрисы, в 2011 году после выборов в Госдуму Собчак опубликовала ее фото в коротком платье, из-под которого просматривалось нижнее белье. По словам Кожевниковой, Собчак писала ей «матерные сообщения», что тем местом, которое видно на фото, она и попала в Госдуму. Затем, как утверждает актриса, Собчак пыталась с ней помириться.

Собчак возразила, что не оскорбляла актрису, а написала что-то в стиле «интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова». После этого, по словам журналистки, она попросила актрису об интервью, чтобы та могла «объяснить свою позицию», но она отказалась.

Кожевникова ответила Собчак, что речь шла именно о «матерных оскорблениях, которые порочат честь», поэтому она и отказалась от интервью. Актриса призвала Собчак принести извинения, сравнив ее с «завистливой базарной бабой, которая что хочет, то и мелет, оскорбляет и провоцирует».