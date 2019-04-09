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Мадонна выступит в финале Евровидения за $1 млн 

RT на русском + ещё 9 22 часа назад
Американская певица Мадонна выступит в финале международного музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле за $1 млн, передаёт Haaretz.
Отмечается, что артистка исполнит две песни, одна из которых вошла в её новый альбом.
По данным издания, спонсором выступления Мадонны, которая посетит Тель-Авив в сопровождении команды, состоящей из 160 человек, стал израильский миллиардер Сильван Адамс.
Ранее певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении с песней Scream, рассказал, кого считает своим главным соперником.
В марте композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с телеканалом «360» оценил композицию, с которой Лазарев отправится на конкурс.
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Шоу-бизнес , Видео , В мире , Другое , Сергей Лазарев , Мадонна , Виктор Дробыш , Газета "Гаарец" , Израиль
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