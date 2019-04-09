Мадонна выступит в финале Евровидения за $1 млн

Американская певица Мадонна выступит в финале международного музыкального конкурса «Евровидение» в Израиле за $1 млн, передаёт Haaretz.

Отмечается, что артистка исполнит две песни, одна из которых вошла в её новый альбом.

По данным издания, спонсором выступления Мадонны, которая посетит Тель-Авив в сопровождении команды, состоящей из 160 человек, стал израильский миллиардер Сильван Адамс.

Ранее певец Сергей Лазарев , который представит Россию на Евровидении с песней Scream, рассказал, кого считает своим главным соперником.