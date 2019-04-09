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THR: умер актер Сеймур Кэссел 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Актер Сеймур Кэссел, известный зрителям по фильму режиссера Джона Кассаветиса "Лица" (Faces, 1968), умер в возрасте 84 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера Мэтта.
По его словам, Кэссел умер в минувшее воскресенье. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.
Сеймур Кэссел сыграл в более чем 190 фильмах. Актер длительное время сотрудничал с режиссером Джоном Кассаветисом, умершим в возрасте 59 лет в 1989 году. Помимо "Лиц" это были картины "Слишком поздний блюз" (Too Late Blues, 1961), "Убийство китайского букмекера" (The Killing of a Chinese Bookie, 1976), "Премьера" (Opening Night, 1977), "Потоки любви" (Love Streams, 1984) и ряд других.
Актер в интервью The Hollywood Reporter в 2006 году называл режиссера "старшим братом, которого у него никогда не было, и самым близком другом". "Он [Кассаветис] оказал огромное влияние на мою карьеру и в моем становлении", — признавал Кэссел.
Его наиболее заметными работами стали режиссерский дебют "Тени" (Shadows, 1958), ленты "Академия Рашмор" (Rushmore, 1998) и "Белый клык" (White Fang, 1991), сериалы "Последний дон" (The Last Don, 1997), "Полет Конкордов" (Flight of the Conchords, 2007-2009), "Звездный путь: Следующее поколение" (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994). Роль в "Лицах" принесла Кэсселу номинацию на кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Джон Кассаветис , The Hollywood Reporter , Лос-Анджелес
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