Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

Народная артистка страны Алла Пугачева пренебрегла концертом в честь ее грядущего юбилея. В рамках шоу «Подарок для Аллы», которое прошло 8 апреля в Москве, на сцене выступили ее нынешний супруг Максим Галкин , бывший муж Филипп Киркоров, а также Пелагея, Лолита Милявская, Любовь Успенская, группа «Ленинград» и многие другие. Отсутствие Примадонны на мероприятии позднее попытался объяснить Киркоров, заявивший, что причина кроется в скромности артистки.

«Алла не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок», — приводит слова Киркорова kp.ru.

По словам Галкина, который выступил на концерте в роли конферансье, шоу должно было стать сюрпризом для певицы.

«Это редкий случай, когда концерт — подарок не только для зрителей, но и для Аллы Пугачевой. То, что сегодня будет происходить на сцене, — это сюрприз для нее. Здесь выступят артисты, которых она любит, уважает, которые не мыслят свой творческий мир без песен Аллы, без ее многочисленных творческих удач — композиторских и артистических», — приводит слова юмориста ТАСС.

Исполнивший «Мадам Брошкину» Шнуров, в свою очередь, поделился воспоминанием, что у Пугачевой был собственный радио-проект — и однажды она позвала его в студию на интервью.

«Мне запомнилось тогда ее большое и снисходительное, но — тем не менее — уважение к тому, чем я занимаюсь», — сказал рок-музыкант.

В то же время Киркоров в ходе концерта исполнил песню Аллы Борисовны «Поздно», музыку к которой она написала сама.

«Эта песня прозвучала впервые в «Новогоднем аттракционе» почти 40 лет назад. Может быть, именно этот «Аттракцион» сыграл главную роль в моем выборе профессии, потому что, глядя, как отважная «женщина, которая поет», поднималась под купол цирка, распевала «Миллион алых роз», не влюбиться было невозможно — и в творчество, и в нее саму», — признался он.

Композиторы Игорь Николаев Игорь Крутой при этом представили свои собственные композиции, написанные для российской Примадонны — «Расскажите, птицы» и «Любовь, похожая на сон» соответственно. Вокальная партия в последней была исполнена казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым. Небольшим исключением вечера стало выступление Любови Успенской, которая решила спеть композицию из собственного репертуара — «К единственному, нежному».

«Хотела спеть ее песню — я на этих песнях столько денег заработала в Америке, — откровенно рассказала артистка. — Но Алла Борисовна так любит эту композицию».

Валерий Меладзе тоже решил подарить Пугачевой свою композицию «Лимбо», с которой он дебютировал в «Рождественских встречах» певицы четверть века назад. Завершился же праздничный концерт премьерой композиции, посвященной Алле Борисовне: песню «Народная артистка» написал Николаев, а исполнил ее Киркоров.

Сама Пугачева, как уже было сказано, не присутствовала на мероприятии, что, согласно СМИ, дало возможность ее друзьям и коллегам без стеснения делиться откровенными историями с ее участием.

В частности, по словам Валерия Леонтьева , случалось так, что сотрудники ГАИ прощали автомобилю народной артистки нарушение правил дорожного движения. Певица Пелагея, в скою очередь, рассказала о том, как однажды перенервничала, опоздав на репетицию, на которой Пугачева выполняла роль худрука, — но в итоге была прощена.

«Меня как-то обокрали, — поделился воспоминанием Дима Билан. — Алла Борисовна позвала меня в свою студию. Мы поговорили о творчестве, и потом она сказала: «Я слышала тебя обокрали, тебе, наверное, нужна сейчас поддержка». И достала несколько пачек долларов».

Свой юбилей Пугачева, напомним, отпразднует 15 апреля, а уже спустя два дня она даст первый за последние много лет большой сольный концерт.