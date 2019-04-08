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Звезда «Тайн Смолвиля» признала причастность к секс‐культу 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Актриса Эллисон Мэк, известная по роли Хлои Салливаон в сериале «Тайны Смолвилля», признала свою вину в деле о сек-культе под названием NXIVM. Ей грозит срок от 15 лет до пожизненного.
Актриса, ранее отрицавшая свою причастность, признала вину после переговоров с властями, сообщило издание Variety. Возможно, суд согласится на более мягкое наказание в обмен на информацию.
По данным следствия, Мэк вербовала женщин в организацию, которая поначалу предлагала курсы по повышению уверенности в себе и самореализации. По мере повышения уровня, цена увеличивалась, как и психологическое давление.
Культ NXIVM в 1998 году создал математик Кит Раньер. Из слушательниц своих курсов он создал гарем из 50 женщин. Секс-рабыни были заклеймлены в области гениталий и выполняли все его приказания, под угрозой публикации интимных снимков.
Раньер заставлял своих рабынь выполнять любые команды — пить из лужи или с разбега биться о дерево. Одну из своих последовательниц он отправил в тюрьму на 18 месяцев за то, что она «испытала чувства к кому-то другому».
Следствие считает, что Эллисон Мэк втянула в сексуальную связь с Раньером двух женщин, за что получила от него деньги.
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Шоу-бизнес , Видео , Эллисон Мэк
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