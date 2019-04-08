Звезда «Тайн Смолвиля» признала причастность к секс‐культу

Актриса Эллисон Мэк , известная по роли Хлои Салливаон в сериале «Тайны Смолвилля», признала свою вину в деле о сек-культе под названием NXIVM. Ей грозит срок от 15 лет до пожизненного.

Актриса, ранее отрицавшая свою причастность, признала вину после переговоров с властями, сообщило издание Variety. Возможно, суд согласится на более мягкое наказание в обмен на информацию.

По данным следствия, Мэк вербовала женщин в организацию, которая поначалу предлагала курсы по повышению уверенности в себе и самореализации. По мере повышения уровня, цена увеличивалась, как и психологическое давление.

Культ NXIVM в 1998 году создал математик Кит Раньер. Из слушательниц своих курсов он создал гарем из 50 женщин. Секс-рабыни были заклеймлены в области гениталий и выполняли все его приказания, под угрозой публикации интимных снимков.

Раньер заставлял своих рабынь выполнять любые команды — пить из лужи или с разбега биться о дерево. Одну из своих последовательниц он отправил в тюрьму на 18 месяцев за то, что она «испытала чувства к кому-то другому».

Следствие считает, что Эллисон Мэк втянула в сексуальную связь с Раньером двух женщин, за что получила от него деньги.