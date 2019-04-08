«Небо и земля»: Волочкова высмеяла Собчак и восхитилась Малаховым

Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни. По словам танцовщицы, разговор по душам с Малаховым после скандальных съемок в шоу журналистки Ксении Собчак стал для нее настоящей отдушиной.

«Андрей Малахов — профессионал! После визита в мой дом Собчак — это была разница! Небо и земля», — написала артистка под фото, на котором Андрей держит ее на руках.

Немногим позднее она еще раз публично поблагодарила Малахова за приятную беседу, назвав его прекрасным гостей и, конечно же, не забыв уколоть Собчак.

«У меня дома был прекрасный гость. Мы записали программу о моей жизни. Андрей — профессиональный ведущий и просто добропорядочный человек. Это было человеческое общение, доверительное. В отличие от бессовестной Собчак, которая, будучи допущенной в мой дом, рылась в моих шкафах и тумбочках без моего ведома и устанавливала скрытую камеру и микрофон в бане. Моя доверчивость не имеет границ. Но в случае с Андреем, верю, не ошиблась», — заключила Волочкова.

Незадолго до лестных эпитетов в адрес Малахова Анастасия призналась, что еще до сих пор не отошла от интервью Собчак.

«Душевный домашний вечер — и котлетки из кабачков. Сейчас я с любимыми котиками. Этого не смогла мне простить по жизни Ксения Собчак. Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме… Бессовестной и бесчеловечной, — заявила артистка. — Правда, теперь уже без свидетелей и скрытых камер и микрофонов, установленных ею в моей же бане, где я гостеприимно разрешила ей попариться. И без копания в шкафах и тумбочках моего дома без моего ведома».

Тогда же Волочкова поблагодарила поклонников за поддержку в сложившейся ситуации. «Многим спасибо за поддержку! Но я не представляю, как бы вы чувствовали себя на моем месте, пустив в дом с чистым намерением добра и мира человека, напросившегося типа помириться, а потом вылившего кучу [фекалий]», — возмутилась Анастасия.

В заключение балерина подчеркнула, что после скандального интервью разочаровалась в Собчак окончательно. «Я разочарована в Ксении и ее подлости окончательно. Даже не знаю, что ей ответить в смс… На ее просьбу выложить наши совместные фото, дабы пропиарить ее программу, в которую — кроме меня — все настораживались прийти и поучаствовать», — поделилась она.

В рамках резонансного интервью Собчак и Волочкова, у которых, как известно, был давний конфликт, не особо стеснялись в выражениях, из-за чего местами выпуск шоу Ксении больше походил на открытую перепалку знаменитостей с едкими высказываниями в адрес друг друга, чем на непринужденную беседу. Действительно скандальной, впрочем, ситуация стала уже по окончании их разговора, когда Волочкова, проводив съемочную группу, якобы обнаружила в своей бане размещенные камеры и микрофоны. Также балерина рассказала, что — пока она переодевалась и поправляла грим — телеведущая якобы без разрешения зашла в спальню, где увидела фаллоимитатор.

«Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Зачем выносить то, что есть у меня в спальне? Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину. Я же и так показала ей весь дом. Мало ли, что у меня в тумбочках лежит», — возмутилась танцовщица.

Вскоре на обвинения Анастасии ответила и сама Собчак, назвав обсуждаемую ситуацию ложью. По ее словам, Волочкова знала про планы съемочной группы.