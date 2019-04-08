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Похороны Булдакова: с актером простился его внебрачный сын 

Рамблер + ещё 15 36 минут назад
Фото: Рамблер
На церемонию прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым приехал его внебрачный сын Иван, пишет «МК».
Во время церемонии 31-летний Иван сидел рядом с вдовой артиста Людмилой Булдаковой.
Прощание с актером Алексеем Булдаковым
По информации «МК», Иван живет на Мальте вместе с матерью и отчимом и работает в сфере туризма. Мать Ивана стала причиной разрыва Булдакова с первой супругой Людмилой Кормуниной, но их отношения не сложились. Тем не менее, актер старался поддерживать связь с единственным сыном.
На Людмиле Булдаковой актер женился в 1993 году.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля во время гастролей в Улан-Баторе. Артист умер во сне, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с Булдаковым прошло в Доме кино, похороны состоялись на Троекуровском кладбище.
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