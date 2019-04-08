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«Был обижен на всех»: друг о последних годах жизни Булдакова 

Рамблер 1 час назад
Близкий друг Алексея Булдакова, режиссер Борис Грачевский заявил, что перед смертью актер был замкнутым, редко появлялся на публике и мало общался с коллегами. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
«Я думаю, он был немного обижен на всех, что его подзабыли. Это страшная вещь: звезда, которая вдруг никому не нужна», — пояснил он.
Грачевский отметил, что один из своих юбилеев Булдаков отмечал в Кремлевском дворце с большим количеством гостей, но в последние годы остался без внимания.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля в Монголии. Ему было 68 лет. По разным данным, он находился в Улан-Баторе на гастролях или в качестве туриста. СМИ сообщали, что тело актера обнаружили в гостиничном номере.
Причиной смерти Булдакова называли острую сердечную недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщал, что у актера оторвался тромб.
По словам Грачевского, когда Булдаков из актера эпизодов перешел в ранг «звезд», он полностью отказался от алкоголя. Также он ограничивал себя в курении.
Последнее интервью Булдаков дал журналистам в Бурятии, куда его пригласили в качестве почетного гостя на соревнования рыбаков. Актер выступал, пел и сетовал, что сам порыбачить на Байкале не смог, так как входил в оргкомитет конкурса. Беседа была записана за четыре дня до его смерти.
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Шоу-бизнес , Видео , Борис Грачевский , Алексей Булдаков , Сергей Новожилов , НТВ
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