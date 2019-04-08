«Роковые женщины плохо заканчивают»: Виторган о Собчак 

Народный артист России Эммануил Виторган, свекор Ксении Собчак, рассказал о своем отношении к телеведущей. Среди прочего он назвал журналистку «доброй, хорошей и красивой», а также пожелал ей счастья. В то же время актер выразил мнение, что роковые женщины «плохо заканчивают».
Народный артист России Эммануил Виторган, отец актера Максима Виторгана, рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, до сих пор являющейся супругой его сына. 79-летний Виторган-старший, в частности, назвал журналистку «доброй, хорошей и красивой молодой женщиной», а также пожелал ей счастья.
«Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно», — приводит его слова «Вечерняя Москва».
Кроме того, артист напомнил, что знает Ксению уже очень давно.
«Я часто приходил в дом к родителям Ксении в Ленинграде еще тогда, когда ее отец Анатолий Собчак не был мэром города. Они были просто культурной семьей, которая дружила с артистами, ходила в театр. Разумеется, я видел Ксению еще ребенком и общался с ней. Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына — моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято», — подчеркнул Виторган.
Согласно СМИ, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в феврале 2013-го, а спустя два с половиной года у пары родился сын Платон. Несмотря на то, что официально они еще не развелись, в прессе и социальных сетях звездных супругов действующими мужем и женой по сути уже не считают, приписывая Ксении роман с режиссером Константином Богомоловым.
Первые сообщения, касающиеся возможной любовной связи Собчак и Богомолова, появились в средствах массовой информации еще в конце прошлого года, когда знаменитостей сфотографировали вместе перед показом одного из фильмов. Тогда же пользователи сети предположили, что именно из-за Ксении режиссер расстался со своей на данный момент уже бывшей супругой — актрисой Дарьей Мороз. В прессе при этом отмечалось, что романтические отношения между Собчак и Богомоловым возникли еще летом 2018-го.
Уже в январе ситуация получила яркое продолжение — в центре Москвы произошла драка между Богомоловым и Виторганом-младшим. Подробнее об инциденте вскоре после случившегося рассказал один из его очевидцев.
«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал свидетель в интервью «Пятому каналу».
По итогам стычки, утверждалось в СМИ, сломанным оказался нос Богомолова.
Наконец, 8 марта Собчак официально подтвердила домыслы журналистов о расставании со своим мужем.
«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — поведала Ксения.
Чуть позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла подробности разрыва с Виторганом, заявив, что расставание — это «общая ответственность».
«Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное, — призналась журналистка. — Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей».