Виноваты США? Лоза объяснил русофобию Лебединского

Музыкальный эксперт Юрий Лоза прокомментировал призыв певца Алексея Лебединского, которые потребовал от России «поклониться в ноги Украине». По словам Лозы, прислушиваться к мнению человека, проживающего в США, не стоит.

Музыкальный критик Юрий Лоза отреагировал на призыв советского и российского певца Алексея Лебединского, более известного как Профессор Лебединский, которые потребовал от России «поклониться в ноги Украине». Комментируя высказывание 50-летнего уроженца Санкт-Петербурга, Лоза, в частности, напомнил, что Лебединский уже достаточно давно не живет в России, а также отметил, что прислушиваться к мнению артиста не стоит.

«Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже несколько лет назад и живет там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — приводит его слова RT.

Свое резонансное заявление о России Лебединский сделал в интервью украинскому порталу «Обозреватель». «Безусловно, Россия — как государство — должна попросить прощения у Украины и поклониться в ноги», — сказал музыкант.

Кроме того, певец отметил, что никогда не вернется на постоянное место жительства в Россию, но с удовольствием переехал бы на Украину.

«В Америке все чужое, а в Украине полно добрых, близких мне людей, и в том числе творческих, которые понимают, даже находясь в тяжелом положении, что деньги — это не самое главное в жизни. А здесь, на «майамщине», жара и солнце, но мне холодно в душе, пока не могу привыкнуть, так как не мое, не родное. А в Украине родное», — пояснил артист.

Помимо Лозы, на заявление Лебединского также отреагировал продюсер Иосиф Пригожин, раскритиковавший исполнителя знаменитой песни «Я убью тебя, лодочник».

«Сидит и гавкает в Америке. Он будто внутри процесса находится, советы громкие дает. Это кто такой? Он что в своей жизни сделал, кроме того, что спел «Я убью тебя, лодочник»? На каком основании он гавкает и рассказывает, кто и что должен делать? — цитирует Пригожина РЕН ТВ. — Политика — это такая глубокая вещь, в которой нужно разбираться».

Не остался в стороне от высказывания Профессора и сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, выразивший мнение, что подобными заявлениями Алексей просто хочет напомнить о себе общественности.

«Лебединский — русофоб, который пытается такими речами напомнить о своем существовании. Его никто уже не помнит, а политикам, общественным деятелям и артистам важно любое упоминание в прессе, как положительное, так и отрицательное, — сказал он ФАН. — Такие оценки дают люди, которые являются просто русофобами, они ненавидят Россию и поэтому, что бы ни происходило, всегда будут выступать с такими речами, всегда будут обвинять Россию в той ситуации, которая сложилась. Если исходить из нашей общей истории, если бы Украина не воссоединилась с Россией в 1654 году, вот я могу дать гарантию, что Украина как государство не состоялась бы.

Так что Украина вообще должна благодарить Россию за все то, что страна для нее сделала. И если уж говорить об извинениях, то извиняться в будущем будет как раз украинская политическая верхушка — за все то, что она наговорила и сделала по отношению к России. Причем не просто извиняться, а вымаливать прощение».

Напомним, что Лебединский, известный по хитам «Доче», «Там вдали, у метро», «Я танцую пьяный на столе!» и «Комарики», а также ролям в кинопроектах «Улицы разбитых фонарей», «Бобака Саскервилей» и «Тонкая штучка», является ярым критиком текущей российской политики. Согласно СМИ, в США он эмигрировал в мае 2014 года (широкую известность данная новость при этом получила лишь спустя много месяцев после переезда).

В 2015-м он также выпустил песню «Ватники», посвященную теме «российской пропаганды». В клипе на данную композицию, собравшем на ютьюбе 1 млн просмотров, присутствуют кадры из популярных отечественных телепередач, тогда как в тексте композиции автор объясняет слушателю, кто такие «ватники».