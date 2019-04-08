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Певцов возмущен отменой концертов в Приморье и будет судиться 

Суть событий + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Теща актера Дмитрия Певцова рассчитывала посетить его концерт в Находке, но не тут-то было: ни она, ни поклонники артиста не смогут насладиться выступлением, так как его внезапно отменили. Знаменитый мужчина в связи с этим возмущен.
Тур актера и группы «Певцовъ-оркестр» по четырем городам Приморского и Хабаровского краев (помимо Находки, он должен был выступить в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре) был отменен по неизвестным причинам. Певцов пытался дозвониться до организатора, но безрезультатно: на звонки никто не отвечает.
Певцов записал в связи с произошедшим открытое обращение. Он извинился перед поклонниками и обещал не оставить дело просто так. «Все музыканты расчистили свои графики для поездки в Приморье. Но концерт во Владике (Владивостоке) отменили. Виновница „торжества“ пропала, отключив свой телефон, — отметил он. — На следующий день в Находке ситуация повторилась. Я бы с удовольствием подал в суд на прокатчиков за то, что так по-свински относятся к зрителям».
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Находка
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