Певцов возмущен отменой концертов в Приморье и будет судиться

Теща актера Дмитрия Певцова рассчитывала посетить его концерт в Находке , но не тут-то было: ни она, ни поклонники артиста не смогут насладиться выступлением, так как его внезапно отменили. Знаменитый мужчина в связи с этим возмущен.

Тур актера и группы «Певцовъ-оркестр» по четырем городам Приморского и Хабаровского краев (помимо Находки, он должен был выступить в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре) был отменен по неизвестным причинам. Певцов пытался дозвониться до организатора, но безрезультатно: на звонки никто не отвечает.

Певцов записал в связи с произошедшим открытое обращение. Он извинился перед поклонниками и обещал не оставить дело просто так. «Все музыканты расчистили свои графики для поездки в Приморье. Но концерт во Владике (Владивостоке) отменили. Виновница „торжества“ пропала, отключив свой телефон, — отметил он. — На следующий день в Находке ситуация повторилась. Я бы с удовольствием подал в суд на прокатчиков за то, что так по-свински относятся к зрителям».