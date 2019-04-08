Познер рассказал, как сплотить россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан могла бы объединить правда. Об этом, как сообщается в блоге Познера, он сказал во время встречи с читателями.

Познер добавил, что будущее России зависит от понимания гражданами того, что они живут в ней, что страна "зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора

При этом телеведущий выразил мнение, что не удастся создать национальную идею, основанную на православии.

Президент России Владимир Путин в мае прошлого года заявил, что развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям.

Ранее, в 2016 году, глава государства заявил, что в России не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма.

Эта идея, по словам Путина, не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии.