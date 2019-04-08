Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер рассказал, как сплотить россиян 

РИА Новости + ещё 19 8 апреля 2019
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан могла бы объединить правда. Об этом, как сообщается в блоге Познера, он сказал во время встречи с читателями.
Познер добавил, что будущее России зависит от понимания гражданами того, что они живут в ней, что страна "зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора
При этом телеведущий выразил мнение, что не удастся создать национальную идею, основанную на православии.
Президент России Владимир Путин в мае прошлого года заявил, что развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям.
Ранее, в 2016 году, глава государства заявил, что в России не может быть никакой другой объединяющей идеи кроме патриотизма.
Эта идея, по словам Путина, не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии.
"Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", — подчеркнул президент.
Последние новости
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ "потрясением для Европы" Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Названо настоящее место рождения жены Порошенко
Комментарии37
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Познер , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никакой логики: Климкина возмутила лояльность к РФ145
В ДНР обозначили планы, связанные с Россией85
«Сделка века»: У России попросили помощи87
Неприятная правда: Чайка отчитался о коррупции в ФСБ77
В РФ заработали новые правила по охране труда6
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение