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Лоза прокомментировал призыв Лебединского к России «поклониться» Украине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с RT прокомментировал заявление российского певца Алексея Лебединского о том, что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги».
Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
«Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже насколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — считает Лоза.
Ранее Лебединский заявил, что Москва должна попросить прощения у Украины и «максимально компенсировать убытки».
По его словам, «Россия как государство обязана это сделать».
RT на русском: последние новости
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