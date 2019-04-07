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Алла Демидова госпитализирована в Москве 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве госпитализирована актриса Алла Демидова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Гоголь-центр».
«Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник», — сказал собеседник агентства.
По причине нездоровья Демидовой отменен спектакль «Ахматова. Поэма без героя», который должен был сегодня состояться в театре «Гоголь-центр». Спектакль перенесли на 22 июня.
Алле Демидовой 82 года, в России она обрела культовую популярность и считается настоящим символом интеллигентности и актерского искусства. Народная артистка стала широко известна после спектаклей в Театре на Таганке.
Шоу-бизнес , Москва
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