Алла Демидова госпитализирована в Москве

В Москве госпитализирована актриса Алла Демидова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Гоголь-центр».

«Алла Демидова госпитализирована в одну из московских клиник», — сказал собеседник агентства.

По причине нездоровья Демидовой отменен спектакль «Ахматова. Поэма без героя», который должен был сегодня состояться в театре «Гоголь-центр». Спектакль перенесли на 22 июня.

Алле Демидовой 82 года, в России она обрела культовую популярность и считается настоящим символом интеллигентности и актерского искусства. Народная артистка стала широко известна после спектаклей в Театре на Таганке.